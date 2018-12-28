Bakan Pakdemirli, Burdur'da
2 saat önce
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da kamu kurum ve kuruluşları ile esnafı ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Burdur
'da kamu kurum ve kuruluşları ile esnafı ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyarette bulunmak, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelmek için Burdur'a geldi. Bakan Pakdemirli, programı kapsamında ilk Burdur Valisi Hasan Şıldak
'ı ziyaret etti. Vali Şıldak'ın yanı sıra AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik
ve Yasin Uğur
, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal tarafından karşılanan Pakdemirli, ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçti. İl Müdürü Oktay Darcan ve müdürlük personeliyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bir süre partililerle görüşen Bakan Pakdemirli, Türkiye
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Merkez
Başkanı Kamil Özcan
'ı da makamında ziyaret etti. Esnafı da ziyaret eden Bekir Pakdemirli, Ulucami'de cuma namazı kıldı. - Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:41 Kaynak: DHA
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