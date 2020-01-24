Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'a yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'a yanıt - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'a yanıt

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'li Mahmut Tanal'ın iddialarına ilişkin, "Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir.

Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'a yanıt, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'li Mahmut Tanal'ın iddialarına ilişkin, "Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sosyal medyada ortaya atılan "Bakan Bekir Pakdemirli'nin et döner işine girdiği ve bu döner restoran zincirinin İŞKUR üzerinden eleman aldığı" iddialarına Pakdemir'den yanıt geldi. Bakan Pakdemirli, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kamuoyu nezdinde şahsım hakkında küçük düşürücü ve itibar suikastı yapan bir takım iddialarda bulunmuştur. Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim" dedi.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Mahmut Tanal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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