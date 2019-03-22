Bakan Pakdemirli'den Üreticiler İçin 1 Milyar 432 Milyon TL'lik Ödeme Açıklaması

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Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı

Engelli Oğluna 30 Bin TL'ye Suriyeli Eş Buldu, Kız Bir Süre Sonra Evi Terk Etti