Üye Girişi
Bakan Pakdemirli: "Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz"

23.09.2021 11:47
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buradan gururla söylüyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buradan gururla söylüyorum. Artık meteorolojide şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında "Atmosferik Alerjik Polen Gözlem Tahmin ve Uyarıları" ile "Akademik ve AR-GE İnovasyon İşbirliği" protokolleri imzalandı. Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda yetkili personel katıldı.

Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada, meteorolojinin sadece hava durumu, sıcaklık ve yağıştan ibaret olmadığını ifade ederek, "Tarımdan ulaşıma, askeriyeden turizme kadar her sektörü ilgilendiren ve her sektörü bilgilendiren son derece önemli bir alandır" dedi.

Tarım, gıda, su, orman ve hava gibi beş önemli hayati alandan sorumlu bir bakanlık olduklarına dikkati çeken Pakdemirli, "Her biri yaşam için vazgeçilmez birer unsur. İklim bir coğrafya parçasının meteorolojik kimliğidir. Tabii özellikle meteoroloji ve iklim konusu son dönemde sadece bizde değil, tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile meteoroloji havanın, suyun ve gıdanın geleceği için daha da önemli bir noktaya geldi" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, hava tahmini için harcanan bir liranın başta tarım olmak üzere birçok sektörde 15 lira kazanca denk geldiğini belirterek, "Bu sebeple göreve geldikten sonra meteoroloji alanında A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarımızı detaylı analiz ettik. İnsanların, kurumların ve sektörlerin ihtiyaç, talep ve isteklerine terzi işi çalışmalarımızla yön verdik" dedi.

"HAVA TAHMİN TUTARLILIĞINDA İLK 10 ÜLKE İÇİNDEYİZ"

Türkiye'nin hava tahmin tutarlılığının yüzde 90'ların üzerine ulaşmasında, ilgili sektörlerin meteoroloji ile anlık ve kaliteli bilgilere ulaşmasının arkasında yaptıkları çalışmaların olduğunu aktaran Pakdemirli, "Buradan gururla söylüyorum. Artık meteorolojide şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz. 7/24 hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yakın zamanda 15 günlük hava tahminlerini de yayınlamaya başlayacak" dedi.

Tıbbi meteoroloji çalışmaları kapsamında sunulan polen gözlem ve tahminlerinin hava tahmini hizmetlerinden biri olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları söyledi:

"Havadaki polen yoğunluğu; yağmur, rüzgar, nem gibi meteorolojik parametrelerle yakın etkileşim halindedir. Bu nedenle 2019 yılında atmosferdeki polen gözlemleri ve tahminlerine yönelik çalışmaları başlattık ve Ege Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında bilimsel ve teknik iş birliği protokolünü imzaladık. Pilot olarak İzmir'de başlatılan çalışmaların diğer illerimize de yaygınlaştırılması kapsamında Ankara Üniversitesi ile bugün yeni bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde polen ölçümleri yapan cihazın bir eşini Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleşkemize kurduk. Böylece polen gözlemleri iki kurumun ortaklığında birlikte yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi teknik ekipleri birlikte çalışarak polen tahminleri ile ilgili algoritma geliştirme konusunda da önemli mesafe kat etmişlerdir."

Bakan Pakdemirli, Ankara Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak iş birliğinin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"Ankara Üniversitesi'ne sunulacak meteorolojik tahminlerle üniversite tarafından Ankara için üretilecek polen tahmin ve uyarılarına katkı sağlanacaktır. Haftalık polen örnekleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gün içerisinde periyodik olarak alınacak hava tahminleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilecektir. Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız."

Ankara Üniversitesi ile yapacakları ikinci iş birliğinin akademik ve AR-GE inovasyon işbirliği alanında olacağını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Türkiye, bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkedir. Ar-Ge noktasında üniversitelerimizle işbirliği bizim için oldukça önemli. Bu güçlü araştırma altyapımız ve kadromuzla bitkisel üretimden hayvancılığa, gıda teknolojilerinden hastalık ve zararlı kontrolüne, ekonomik analizlerden akıllı tarıma kadar daha iyisini, daha verimlisini ve daha kalitelisini üreticimize sunmak için özel sektör, TÜBİTAK ve üniversitelerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü tarımın geleceği tüm tarafların birlikte çalışması ve sorunları bilimsel yöntemlerle çözmesi ile aydınlık

olacaktır. Bugüne kadar yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla dünyada ilk olan ya da ilk sıralarda yer alan birçok projeyi hayata geçirdik."

"Hiç kimse merak etmesin" diyen Bakan Pakdemirli, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" ilkesiyle tarım ve ormanın her alanında durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar ise, Türkiye'deki havanın iyi olabilmesi için atmosferdeki havanın iyi olması gerektiğini ifade ederek, "Bu atmosferdeki havanın da birtakım ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bir şeyi yönetmek için mutlaka ölçüm yapmak gerekir. Özellikle alerjik hastalıklarda ve yaşam kalitesinin ciddi ölçüde azaltan birtakım sağlık sorunlarında polenin etkisini biliyoruz. Sayın genel müdürümüzle daha önce görüştüğümüz zaman Ege Üniversitesi'yle böyle bir çalışmanın olduğunu Ankara Üniversitesi ile de böyle bir çalışmanın yapılmasının zaruri olduğunu ifade etti. Hocalarımız çok uzunca bir süre çalıştılar ve çok güzel bir protokol oluştu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar ve Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, söz konusu iki iş birliği protokolünü imzaladı. Ünüvar'ın Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı kitabı Bakan Pakdemirli'ye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

(Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta-İHA)

Bakan Pakdemirli: Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz
Bakan Pakdemirli: Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz
Bakan Pakdemirli: Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz
Bakan Pakdemirli: Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz
Bakan Pakdemirli: Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Meteoroloji, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri 11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik 11:36 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi 11:18 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin 11:09 AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 10:48 Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı 09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı

Son Dakika Haberleri
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
11:15 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:32
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı         
10:33
Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi         
09:49
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli: "Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement