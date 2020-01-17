Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı Bobo katarakt ameliyatı oldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul'a getirilen, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden köpek Bobo ameliyat edildi.

Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından öğle saatlerinde ameliyat edileceği Veteriner Göz Merkezine getirilen Bobo, yapılan muayenenin ardından ameliyata alındı. Bobo'nun ameliyatı, veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Şaroğlu, "Bobo'nun ışığa kavuşup kavuşamayacağını anlamak birkaç hafta sürebilir. Teknik anlamda ameliyat iyi geçti. Ameliyat tek gözüne uygulandı. Fako cerrahisi ile kataraktlı lens uzaklaştırıldı. Gözün içerisine onun boyutuna uygun protez bir lens yerleştirdik." dedi.

Bobo'nun bir sembol haline geldiğini belirten Şaroğlu, şöyle konuştu:

"Bakanımız başta olmak üzere birçok hayvansever örgüt ve meslektaşımız Bobo'nun durumuyla ilgili haber bekliyor. Bobo'nun iyi olmasını istiyoruz. Şunu da söylemek gerekir, Bobo'yu detaylıca muayene ettik. Tek sorunu katarakt değildi. Zamanında retinasında da kanama gelişmiş, her iki gözünde az ya da çok hasar olduğu için görmemesinin bir sebebi de bu. Şu an retinasına müdahale etme şansımız yok. Bobo aynı zamanda kronik bir böbrek yetmezliği yaşıyor. Hem böbrek tedavisi hem de göz tedavisi devam edecek. Görme şansı var."

"Bir hafta misafir edeceğiz"

Bobo'nun İstanbul'daki tedavi sürecini takip eden İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da Bakan Pakdemirli'nin o gece hemen kendilerini arayarak ne yapabileceklerini sorduğunu anlattı. Bobo'nun sadece retinasında problem olmadığını, aynı zamanda kronik böbrek rahatsızlığı da geçirdiğini vurgulayan Karaca, "Kendisini bir hafta misafir edeceğiz. Genel durumuyla ilgili tedavisi başka bir klinikte devam edecek." dedi.

Mersin'de yaşayan Ferda Şahin, 12 yıldır baktığı ve 5 ay önce katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden doberman cinsi köpeği Bobo'nun yaklaşık 6 bin liralık tedavi masrafını karşılayamamış ve sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Durumu öğrenen Bakan Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat vererek, aileye yardım edilmesini istemişti. Pakdemirli, Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ve Bobo ile buluşarak, tedavi için gerekenin yapılacağını belirtmişti.