Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya saldı.

Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu, tedavisi tamamlanan gökdoğanı doğaya saldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korumasındaki doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleri ile "eşsiz güzelliğe" sahip Çamkoru Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Alana ilişkin yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, Şereflikoçhisar'da tedavisi tamamlanan gökdoğanı da tabiat parkında tekrar tabii yaşam alanına bıraktı.

Yaklaşık bir hafta önce kanadından yaralanmış halde bulunan gökdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesinin iş birliğiyle Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Biriminde tedavi altına alınmıştı.

Bekir Pakdemirli, Çamlıdere, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan iki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı
İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:50:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli tedavi edilen gökdoğanı doğaya bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]