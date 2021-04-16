Bakan Pekcan: Gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok - Son Dakika

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok. Bu anlayış ve prensip içerisinde tüm bakanlık olarak ve gümrük kapılarımızdaki çalışanlarla beraber kusursuz bir uyum içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirmek için gayret ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın karşıladığı Bakan Pekcan, Kapıkule'de basın açıklaması yaptı. Pandemi döneminde üretmenin, satmanın yanında lojistiğin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha yaşadıklarını belirten Bakan Pekcan, şöyle dedi: