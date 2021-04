Bakan Pekcan: Gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok - Son Dakika

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok. Bu anlayış ve prensip içerisinde tüm bakanlık olarak ve gümrük kapılarımızdaki çalışanlarla beraber kusursuz bir uyum içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirmek için gayret ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın karşıladığı Bakan Pekcan, Kapıkule'de basın açıklaması yaptı. Pandemi döneminde üretmenin, satmanın yanında lojistiğin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha yaşadıklarını belirten Bakan Pekcan, şöyle dedi:

"Kovid salgını ile beraber yaşadığımız sorunlar, bazı faaliyetlerin ne kadar stratejik önemi olduğunu bizlere göstermiş oldu. Pandemide, doğal afette, savaşta, her daim çalışacak, fedakar çalışanlarımız, insanlarımız olmasa diğer imkanlarımızın hiçbir kıymeti de yok. Pandeminin ilk başında tüm ülkeler sırasıyla kapıları kapatmaya başladığı zaman biz Ticaret Bakanlığı olarak proaktif davranarak temassız ticaret uygulamasını başlattık. Özellikle Kapıkule, Habur ve Kapıköy Gümrük kapılarımızda temassız ticaret uygulamalarımızla beraber ticaretin akşının sürdürülebilmesini sağlamış olduk. Tedarikçilerimize zamanında tedariklerimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda gümrük hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermeden gümrük hizmetlerimizde teknolojiyi sonuna kadar kulandık ve dijitalleşmeye önem verdik. Kağıtsız gümrük uygulamalarının kapsamını her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Akıllı gümrük anlayışı ile risk analizi ve tespiti yöntemleriyle birçok alanda teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz. Bakanlık olarak kolay destek, kolay ihracat platformunun yanında 4 Nisan'da Kolay İhracat Noktaları projemizi de devreye aldık. Böylece bürokratik prosedürlerin azaltılmasına, aynı zamanda da transit ticaretin kolaylaştırılmasının da önünü açtık. Yani transit ticaret için yola çıkan bir araç kısmı yüklerini alarak yoluna devam edebilecek. Bu da ihracat için de lojistikçimiz için de kolaylık getirdiğini düşünüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte ticaretin kesintisiz devam etmesi için bizimle birlikte elini taşın altına koyan, yükümüze omuz veren tedarik zincirimizin her halkasındaki kurumlarımızla, lojistikçilerimizle ve çalışanlarımızla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştık ve herkese ayrı ayrı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."'GÜMRÜK KAPILARINDA 1 DAKİKA BİLE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'Bakan Pekcan, uluslararası mal ticaretinin gerçekleştirildiği gümrük kapılarında sadece araçların basit giriş çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmediğini ifade ederek, "Bunun çok daha ötesinde saatin içerisindeki çarklar gibi eş güdüm ve uyum içerisinde birbiriyle iç içe geçmiş çok kapsamlı bir hizmetler zinciri var. Bunların arasında Kapıkule'de pasaport kontrolleri, gümrük beyannameleri, araçların yüklerinin kontrolü, muayenesi, araç taşıma sigortaları, damga vergisi, yol geçiş ücretleri, tanımsal ürünlerin analizi ve kovid testleri ve dezenfektasyonları gibi. Bunların haricinde ticareti kolaylaştırma görevimiz olduğu gibi yasadışı ticaretle mücadele etme görevimiz de var. Tüm bu işlemlerin yanı sıra Bulgaristan'da kendi gümrük kapısı Kapitan Andreevo'da gerçekleştirdiği işlemlerin öneminin de altını çizmemiz lazım. Bu işlemlerin aşamasında 1 dakikalık performans kaybı, sırada bekleyen 60'ncı aracın 1 saat daha fazla beklemesi demek. Bizim gümrük kapılarında 1 dakika bile kaybetme lüksümüz yok. Bu anlayış ve prensip içerisinde tüm bakanlık olarak ve gümrük kapılarımızdaki çalışanlarla beraber kusursuz bir uyum içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirmek için gayret ediyoruz" dedi.2 BİN ARAÇLIK TIR KAPASİTEMİZ VARKapıkule'deki işlemlerin etkinliğini arttırmak için kamu kurumlarının yanı sıra TOBB, FİN, UND gibi sektör kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Pekcan, "2018 yılı sonunda Kapıkule Eylem Planı'nı hayata geçirdik ve 20 eylem dikkate aldık ve çok şükür bu 20 eylemi gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sayın valimiz de yok üzerindeki TIR parklarının kapsamını arttırarak onları genişleterek de TIR parklarının devreye girmesiyle bu süreci hızlandırdı. 2 bin araçlık bir TIR kapasitemiz bulunmakta. Böylece, araçların hem daha kontrollü bir şekilde gümrük kapılarına gelmelerini sağladık. Böylece hem araçların daha kontrollü bir şekilde gümrük kapılarına gelmelerini sağladık hem de nakliyecilerimizin insani koşullarda ihtiyaçlarını giderebilecek istirahat edebileceği ortamlar yaratmış olduk" dedi.SINIR KAPISI'NDAKİ RAKAMLARBakan Ruhsar Pekcan, araç ve yolcu trafiğinde Kapıkule Sınır Kapısı'nın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "2019 yılı pandemi öncesi dönemde 1.2 milyon giriş, 1.1 milyon çıkış olmak üzere 2.3 milyon aracın giriş çıkış işlemi gerçekleştirilmiş Kapıkule'de. Aynı sene ülke genelinde 7.6 milyon aracın giriş - çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiğini dikkate aldığımızda demek ki ülkeye giren çıkan araçların 3'te 1'i Kapıkule'den giriş çıkış yapıyor. Aynı yıl tüm gümrük kapılarımızdan 27.6 milyon yolcunun giriş - çıkış işlemi gerçekleştirilmiş. Bunun da 5.7 milyonu sadece Kapıkule'den gerçekleştirilmiş. Yani her 5 yolcudan birisi de Kapıkule'den giriş - çıkış işlemi yapmış. Salgın nedeniyle bu rakamlarda cüzi olarak bir azalma oldu ama temassız uygulamalarımız sayesinde çok da fazla bir değişme olmadı. Ancak bu dönemde TOBB'la beraber başlattığımız gümrük kapılarımızın modernizasyonu çalışmaları kapsamında GTİ'de 1 sene içerisinde kapının modernizasyonu çalışmalarını tamamlayıp devre aldı. Gümrük alanımızı 333 dönümden 390 dönüme çıkardık, TIR çıkış peronunu 6'dan 8 perona çıkardık. TIR girişteki muayene peronunu esnek peronlarla beraber 5'ten 8'e çıkardık. Ayrıca 24 TIR'a aynı anda akaryakıt dağıtımı yapabilen 24 pompalı akaryakıt istasyonu gerçekleştirdik, buradaki yığılmaları da önledik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kontrolleri için de 30 dönüm büyüklüğünde veteriner kontrol noktasını ayırdık. Hamzabeyli'de de çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Orayı da tamamladık inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Orayı da 64 dönümde 154 dönüme çıkarttık. 4 giriş - 4 çıkış, 8 olan peron sayısını 6 giriş - 6 çıkış olmak üzere 12 perona çıkarttık. Yolcu bölümünde de toplam 8 peronda hizmet veriyoruz. Ayrıca 12 akaryakıt istasyonu oluşturduk. Tüm bu peronlarımızda da tek durak sistemine göre modernize ettik."'İHRACATTA OLDUĞU GİBİ GİRİŞ-ÇIKIŞTA DA REKOR KIRIYORUZ'Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların devam ettiğini ve yüzde 92 oranında tamamlandığını kaydeden Pekcan, "105 Mart ayında Kapıkule Sınır kapımızdan 1422 giriş - 1329 çıkış ile 28 - 29 Mart'ta en yüksek giriş - çıkış rakamını yakalamıştık 2751 TIR olarak ama dün itibariyle 15 Nisan'da 1438 TIR girişi sağlanmış. Biz artık kendi rekorumuzu ihracatta olduğu gibi giriş - çıkışta da kırmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Mart ortalamasına baktığımızda 1230 TIR girişi ile birlikte 1152 TIR çıkışı mevcut. Buna göre baktığımızda 2017-2018 senesinde bu rakamlar 750 - 800 adetti günlük. Şu anda biz bunu günlük giriş - çıkış sayısını Mart 2021'de yüzde 54 arttırdık. Bunlar çok önemli rakamlar. Ayrıca bu giriş - çıkış sayılarıyla bir TIR'ın işlemini 1 dakika 25 saniyede gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda da güzel başarılar elde ettik. Daha önce burada 300 - 315 giriş - çıkış rakamları vardı gündüz. Hem 2017 hem de 2018 rakamları bunlar. Mart ayında burada da 610 TIR girişi 671 TIR çıkışı olarak 1281 giriş - çıkış hacmine ulaştık. Burada da 2021 Mart ayı rakamlarımız TIR giriş - çıkışımız yüzde 70 artış sağladı" diye konuştu.'BULGARİSTAN İLE YAPTIĞIMIZ İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ'Bakan Pekcan, verdiği rakamların ülkemizin ekonomisi ve ticareti için son derece önemli rakamlar olduğunu ifade ederek, "Tabii burada sadece bizim yaptıklarımız değil, muhataplarımızın komşularımızın Bulgar makamlarıyla yaptığımız işbirliği de son derece önemli. Buradaki eylem planlarımız çerçevesinde de kendileriyle sık sık bir araya geldik, muhataplarımızla irtibat halinde olduk ve onlara buradaki yapısal değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için kendilerinden beklentilerimizi her fırsatta gündeme getirip, ısrarlı bir şekilde de takipçisi olduk. Geçtiğimiz yıl içerisinde ben Bulgar Maliye Bakanı ve Ekonomi ile görüşmelerimiz oldu. Tüm bu görüşmelerde Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda alınması gereken tedbirleri kendileri ile paylaştık ve bütün talepleri dile getirdik. Sınır kapılarımızdaki sorunları tek taraflı olarak gidermenin dış ticaretimiz ve gümrük işlemlerimizi kolaylaştırma konusunda yetersiz kalacağını artık tecrübe ile sabit. Komşularımızla sorunları konuşarak, istişare ederek, çözebileceğimizi görüyoruz, son derece de önem arz ediyor" dedi.'GÜZEL HABERLER ALMAK İNSANI MUTLU EDİYOR'Gümrük kapılarındaki kapasite geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti: "Kapılarımızda olan çalışmaları gün ve gün takip ediyoruz. Sabah bana evden çıkmadan iki bilgi geliyor. Birisi bütün sınır kapılarından çıkan ve giren TIR sayıları ve de o günkü ihracat - ithalat rakamları. Sabah ilk gözümü açtığımda gördüğüm şey onlar. Bu hepimiz için önemli, güne onunla başlamak lazım. Güzel haberler almak da insanı mutlu ediyor. En güzel haber ve beklentimiz Kapitan Andreevo'da frigo TIR'lar için özel giriş çıkış hattı yapılıyor. Biz bir an önce bu projenin devreye girmesini bekliyoruz ve bu hattın devreye girmesiyle beraber Kapıkule'deki giriş - çıkış sayılarımız çok daha hızla artacak. Lesovo'daki çalışmalar var. Peron sayıları 4'ten 7'ye çıkarılıyor Bulgar makamları tarafından. Kendilerinden sadece Kapıkule değil Lesova kapısının da hayvansal ve bitkisel ürünlerin AB'ye girişine yetkilendirilmesi konusunda taleplerimizi iletiyoruz. Bunu hem Bulgar hükümeti nezdinde hem de AB'li muhataplarımız nezdinde iletiyoruz ki biraz daha açılım sağlayabilelim. Ayrıca Kapitan Andreevo'da da veteriner kontrol noktasının genişletilme çalışmaları yapıldığını öğreniyoruz, o da bizim elimizi rahatlatacak. Muhataplarımızla yaptığımız istişarelerde, özellikle nakliyeci firmalarımızdan bozulabilir ürün taşıyan, soğutuculu nakliye araçlarımızın TIR garajlarına Bulgar tarafında 16-17 saat beklenildiği bilgisi bize ulaştı. Hemen devreye girdik. Artık bu araçlarımız en fazla 2 saat bekleyerek sınırdan geçiş sağlayabiliyorlar. Son olarak Bulgaristan tarafının bir süredir uygulamakta olduğu TOL adını verdikleri yol geçiş ücretleri ve çok büyük cezalar vardı. Bunlarla ilgili de hemen girişimlerimizi yaptık, bu cezaların iptalini sağladık. Hatta cezaların iadelerini de sağladık."'2020'DE 9.7 TON UYUŞTURUCU YAKALADIK'Bakan Ruhsar Pekcan, "Amacımız yasal ticareti kolaylaştırırken, yasal olmayan ticareti de engellemek ve ticareti en güvenilir ve yasal yapıldığı ülkelerden birisi haline gelmek. Mücadelemize de bu doğrultuda devam edeceğiz. Bu sene 2 rekor yakalama yaptık Kapıkule'de bu sene. Bir tanesi 2 ton 70 kilo esrar, diğeri 2 milyon 800 bin adet uyuşturucu hapı yine Kapıkule'de yakaladık. 2020 yılında toplam 9.7 ton uyuşturucu yakaladık. Bunun 5.4 tonunu Kapıkule'de yakaladık" dedi.