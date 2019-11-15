Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır"

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve üniversitelerin bütçeleri de ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Selçuk: Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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