Bakan Selçuk'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü için klipli paylaşım

Liseli öğrencilerden "Öğretmenim Canım Benim" klibi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından lise öğrencilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı özel klibi paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Liseli 'gençlerimiz' 24 Kasım için bir klipte buluşmuşlar. Ders ortasında dillerinin ucuna gelip de söyleyemediklerini rap müziğin ritmi ve temposuyla ulaştırmayı başarmışlar. Biraz inceden dokundurmuşlar ama sonunu tatlıya bağlamışlar" ifadelerini kullandı.

Rap müzikle "Öğretmenim Canım Benim" klibi

Farklı müzik türlerine gönül vermiş liseliler, öğretmenleri için bir araya geldi. Öğretmenlerinin sıklıkla kurduğu cümleleri ve hepimizin okullarda şahit olduğu diyalogları rap müziğin ritmiyle birleştirdiler. Ortaya özgün bir "Öğretmenim Canım Benim" klibi çıktı. 6 genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde bir araya gelerek, tüm öğretmenlere bir sürpriz hazırladı. Öğretmenlerinden çokça duydukları cümleleri, okul içi diyalogları rap müzikle besteleyip, seslendirerek farklı bir öğretmenler günü klibine imza attılar.

Klipte yer alan gençler

Kadıköy Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Yağmur Bakar, keman piyano ve bağlama çalıyor, beste yapıyor. Anadolu Rock, Sanat Müziği, Klasik Müzik ve Blues ile ilgileniyor. Yine Kadıköy

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Yaren Özgen de piyano ve bağlama eğitimi alıyor. Klasik Müzik, Tük Müziği, Caz söylüyor.

Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Edanur Avar tiyatro, resim ve rap müzikle ilgileniyor. Yine aynı okuldan Hayat Sinem Terzi de hafif batı müziği söylüyor. Resim ve voleybol ile ilgileniyor.

Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'nden Furkan Durtaş, gitar çalıyor. Rap ve batı müziğinden hoşlanıyor. Okul arkadaşı Ergun Yağızcan Yavuz da kanun çalıyor ve perküsyon ile ilgileniyor. Rap besteleri yapıyor.