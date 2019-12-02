Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacı ile ilgili açıklama
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Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacı ile ilgili açıklama

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yükseköğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 eğitim vizyonu ışığında İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuştu. Bakan Selçuk konuşmasında, "YÖK ile birlikte güzel bir iş birliği içerisindeyiz. Öğretmen yetiştirmede bizim kendi ülkemizin damarından gelen bir yaklaşım var. Bu damara uygun bir şekilde çocuğa şefkat göstermeyi, sadece müfredat yetiştirmekten söz etmeyen, çocuk yetiştirmekten, insan yetiştirmekten söz eden bir anlayışı gündeme getirmek istiyoruz. Bununla ilgili adımlarımızı attık. Bunun için öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele alıyoruz. Mesela pedagojik formasyon ile ilgili ele aldığımız kararda; herkesin formasyon almasından ziyade öğretmenlik sınavını kazanan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak formasyon vermesi ve böylece öğretmen ile ilgili bir karar destek sistemine dayanması önemlidir" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca konuşmasında, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yükseköğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. Bu modelle bazı fakültelerde eğitim fakültesini yeniden şekillendirmek için çalışma başlatıyoruz" dedi.

(İHA)

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacı ile ilgili açıklama

Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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