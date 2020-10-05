Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25-30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor" dedi.

Bakan Selçuk, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde, Tunus'tan Fransa'ya, Kazakistan'dan Bulgaristan'a kadar 28 ülkede görev yapan yüzlerce Türk öğretmenle bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda meslektaşlarına seslenen Selçuk, "Bütün dünya öğretmenlerinin gününü kutluyorum. Bu ulvi mesleğin temsilcileri olarak bizler de Türkiye'nin kolu kanadı olarak sizlerin hizmetlerinden eminiz. Bunun için büyük bir çaba gösterdiğinizi biliyoruz. Salgın döneminin zorlu şartlarında ortaya koyduğunuz çabalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.