Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık - Son Dakika

Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık

Son dakika habere göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25-30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık.

Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25-30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor" dedi.

Bakan Selçuk, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde, Tunus'tan Fransa'ya, Kazakistan'dan Bulgaristan'a kadar 28 ülkede görev yapan yüzlerce Türk öğretmenle bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda meslektaşlarına seslenen Selçuk, "Bütün dünya öğretmenlerinin gününü kutluyorum. Bu ulvi mesleğin temsilcileri olarak bizler de Türkiye'nin kolu kanadı olarak sizlerin hizmetlerinden eminiz. Bunun için büyük bir çaba gösterdiğinizi biliyoruz. Salgın döneminin zorlu şartlarında ortaya koyduğunuz çabalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'EĞİTİM İÇİN ALTYAPI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI'Öğretmenlerin kişisel gelişimini çok önemsediğini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Merak duyduğunuz alanlarda derinleşerek, çocuklarımıza hep daha fazlasını sunabilmek için kapsamını genişleterek değiştirdiğimiz mesleki gelişim programlarına ve uluslararası akredite sertifika programlarına katılırsanız büyük bir mesafe kat etmiş olursunuz. Zira, bizim bu konudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25-30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor. Herkesin arzu ettiği, istediği alanda eğitim alması için de gerekli altyapıyı büyük ölçüde tamamladık."TUNUS'TAN HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILDIÇevrim içi buluşmaya katılan öğretmenler ise bulundukları ülkelerin salgın dönemindeki eğitim öğretim çalışmalarını, uzaktan eğitim faaliyetlerini ve yüz yüze eğitime geçiş süreçleri hakkında değerlendirmelerini paylaştılar. Tunus'un 6 vilayetinde görev yaptıklarını ve seçmeli Türkçe dersleri verdiklerini kaydeden Abdülkerim Altan, Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerinin önemine işaret ederek, "Artık uzaktaki öğretmenler olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılabiliyoruz. Bu da Türkiye'ye döndüğümde sisteme daha rahat entegre olmamı sağlayacak, bunun için de sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Almanya'dan toplantıya bağlanan Ayşe Dündar, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Aklınız bizde kalmasın. Burası da bizde Ziya Öğretmenim" diye konuştu.

Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık
Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık
Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık
Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık

Ziya Selçuk, Atama, Türk, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Selçuk: Hizmet içi eğitimde bu yıl 800 bin kişiye ulaştık - Son Dakika

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