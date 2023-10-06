Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği - Son Dakika

Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği

Son Güncelleme: 06.10.2023 10:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği uluslararası yatırımcılarla görüşmelerine Londra durağını da eklerken toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı "road show" yatırımcı görüşmelerine, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde New York'ta devam etti. Ardından finansın önemli duraklarından Londra'ya hareket eden Şimşek, 4- 6 Ekim'de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu.

85 KURUMDAN 100'ÜN ÜZERİNDE YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜ

Ziyaret kapsamında, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonları yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

YATIRIMCILARI TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

HAFTAYA FAS YOLCUSU

Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Kaynak: AA

Londra, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği - Son Dakika
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