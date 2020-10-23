Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz - Son Dakika

Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz

23.10.2020 13:15
Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılını Türkiye'de 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edeceğiz ve buna yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılını Türkiye'de 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edeceğiz ve buna yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen 'Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısına' katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar afet müdahale kapasitesi ve afet olgusunun bütüncül yönetimi konusunda takdir edilmesi gereken büyük mesafe kat ettiğini belirterek, "Bugünün Türkiye'si afet yönetimini; afet öncesi, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak ele alabiliyor. Türkiye, AFAD çatısı altında müdahale ve teknik kapasitesini dünya standartlarına çıkarmış, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olmuştur" dedi.'AFET YÖNETİMİ KONUSUNDA MASADA HERKESE YERİMİZ VAR' Elazığ depreminde yıkılan ve ağır hasar gören binaların yüzde 60'ının, 2011'deki Van depreminde ağır hasar gören binaların ise yüzde 61'inin, 1990 ve 2000 yıllarında yapılan binalar olduğunu belirten Bakan Soylu, "Dolayısıyla binaların yaşının yanı sıra yapımındaki mühendislik kalitesi açısından da bir risk durumu söz konusu olabilmektedir. Afet yönetimi konusunda, koordinasyon ve iletişim konusunda hiç kimseye kapımız kapalı değildir. Masada herkese her zaman yerimiz vardır. Hem bireysel hem de kurumsal refleks noktasında afet anından itibaren ilk 6 saati yönetebilirsek yaşanan yıkımda oluşabilecek can kaybı veya zararı en az seviyede tutabiliriz. Aynı zamanda ilk 6 saatte yönetmemiz gereken bir diğer mesele ise iletişimdir. Ondan sonrasını biz yönetiriz. Devletin bu konuda kabiliyeti söz konusudur ve bunu defalarca göstermiştir" diye konuştu. '2021 YILINI, 'AFET EĞİTİM YILI' OLARAK İLAN EDECEĞİZ'

'Afet Riski Azaltma Planı'nın şu anda 6 ilde devam ettiğini, 81 kentin 'İl Afet Riski Azaltma Planı'nın ise 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanacağını kaydeden Soylu, "Ayrıca 2021 yılını Türkiye'de 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edeceğiz ve buna yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Keza tatbikatlarımız devam ediyor. Ülke genelinde 18 bin 642 adet acil durum toplanma alanımız mevcut. Önümüzdeki salı günü İstanbul'da, toplanma alanlarına ilişkin bir saha tatbikatımız olacak. Gerek çalışma grubu toplantılarını, gerekse bu tatbikatları yaparken, mevcut stratejik planlarımızın da elde edilen bilgiler doğrultusunda güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, bugünkü toplantımızda Türkiye acil müdahale planımızın güncellemesiyle ilgili çalışmaları da ele almış olacağız" dedi.

Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz
Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz
Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz
Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz

Süleyman Soylu, 112 Acil, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu:  2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan edeceğiz - Son Dakika


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