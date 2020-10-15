Son dakika haberi! Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege'ye açıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde düzenlenen 'Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Programın ardında Ayvalık Cunda Adası Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına geldi. Saat 19.15'te Sahil Güvenliğe bağlı Kaan-33 Sınıfı Sahil Güvenlik gemisiyle düzensiz göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı Kuzey Ege sularına açıldı. Yaklaşık 1 saat bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, Ayvalık limanına gelerek bölgeden ayrıldı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Kaan 33 sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi ile Kuzey Ege 'ye Yunanistan 'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceledi.

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