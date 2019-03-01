Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Eğil İlçesini Ziyaret Etti

Bakan Soylu, Eğil İlçesini Ziyaret Etti

38 dakika önce

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret ederek, puşidelerinin değiştirilmesi törenine katıldı.

Bakan Soylu, Eğil İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret ederek, puşidelerinin değiştirilmesi törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler ilk olarak Eğil ilçesinde bulunan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret ederek kabirleri başında dua etti. Daha sonra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın okuduğu dua eşliğinde Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamber kabirlerinin puşideleri değiştirildi. Ardından Bakan Soylu, Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Eğil ilçesinde kılınan cuma namazının ardından vatandaşa aşure ikram etti.

Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Eğil Kaymakamı Kürşad Atak, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve kurum müdürleri katıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

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