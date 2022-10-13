Bakan Soylu: Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (3) - Son Dakika
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Bakan Soylu: Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (3)

13.10.2022 20:40
Bakan Soylu: Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (3)

'ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYAYA DA HUZUR VEREN BİR ÜLKEYİZ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çermik programının ardından Ergani ilçesine gelerek esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi.

'ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYAYA DA HUZUR VEREN BİR ÜLKEYİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çermik programının ardından Ergani ilçesine gelerek esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin huzur veren bir ülke olduğunu belirterek, "Sadece Diyarbakır'a değil etrafımızdaki coğrafyaya da huzur ve moral veren bir ülkeyiz. Hani terör örgütleri gelip esnaflardan haraç alıyorlardı. O günler hepsi bitti. Şimdi daha güzel günlerde yaşıyoruz. Bakın kültür yolu festivali yapılıyor. 10 binlerce insan o festival alanında. Millet huzuru özlemiş. Oh be, onun için Tayyip Erdoğan'a itimat edin. Tayyip Erdoğan'ın milletinin ve Allah'ın önünde eğilmekten başka, ondan güç istemekten başka herhangi bir gücü yok. Tayyip Erdoğan ve bu millet, onlara bir daha bu Müslümanlarla uğraşma fırsatı vermeyecek. Bu ülke için bu millet için çektiklerimizi yeni nesil çekmesin diye onlara bir fırsat vermeyelim. Dinimizle Kürt'lüğünüzle gurur duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyun. İnşallah Türkiye olarak, hedeflerimize varacağız." dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Diyarbakır'a geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız hizmetlerle Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır'da söylediği söz, ortaya koyduğu düşünce, her biri ve her attığı adım sadece Türkiye'den değil, dünya coğrafyasından da takip ediliyor ve izleniyor. Bugün dünyanın saygı duyduğu bir lidere sahibiz. Buradaki dava arkadaşlarımız cumartesi günü kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Diyarbakır'da başım gözüm üstüne diyerek hem o size hem siz onu inşallah güzel bir buluşma ile bir araya gelinecek. Bizim en büyük gücümüz, birliğimizdir. Etrafımızdaki coğrafya ve dünyaya söyleyeceğimiz sözler var. Onun için Allah bizi size mahcup etmesin. 21 yıldır Tayyip Erdoğan bu ülkede büyük devrimler ortaya koymaktadır. Yaptıklarını bugün herkes seven de sevmeyen de oy veren de vermeyen de takdir etmek zorunda kalıyor. İstanbul'da Marmaray yapılırken, 'biz bunu istemiyoruz' diyenler ilk önce geçiyorlar. Avrasya tüneli yapılırken 'ne gerek vardı' diyenler şimdi en öne geçiyor. Bugün kendisi üreten bir Türkiye var. Tüm birlik ve beraberlik içerisinde birlikte ortaya koyalım."

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, -


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türkiye, Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (3) - Son Dakika
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