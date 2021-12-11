Üye Girişi
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı

11.12.2021 14:52

Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı Bakan Soylu, cenaze namazında saf tuttu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş'ın, İzmir'deki cenaze töreninde saf tuttu.

Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı

Bakan Soylu, cenaze namazında saf tuttu

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş'ın, İzmir'deki cenaze töreninde saf tuttu. Aktaş'ı acılı gününde yalnız bırakmayan Soylu, daha sonra İzmir'den ayrıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş (86), kalp sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede ağırlaştı. Sebahat Aktaş, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bakan Soylu yalnız bırakmadı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş için İzmir Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı, acılı gününde yalnız bırakmadı. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Örnekköy Mezarlığı'na götürüldü.

Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı
Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı

Zafer Aktaş, İstanbul, Cenaze, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den 15:55 Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım
İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı? 15:47 İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi

Son Dakika Haberleri
15:55 Biontech aşısının mucitlerinden Uğur Şahin'den "Korona aşısı olmadı" iddialarını çürüten paylaşım
15:46 İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı?
15:45 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi
15:34 Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı
15:31 Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler
15:16 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak
15:14 Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?
14:57 İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu
14:53 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?
14:45 Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı
Hep merak ediliyordu! İşte kot pantolonlardaki küçük cebin dikilmesinin sebebi Hep merak ediliyordu! İşte kot pantolonlardaki küçük cebin dikilmesinin sebebi         
15:57
Böyle belediye başkanı her yere lazım! İl il geziyor ilçesinin halılarını tanıtıyor Böyle belediye başkanı her yere lazım! İl il geziyor ilçesinin halılarını tanıtıyor         
15:53
Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Karagümrük evinde yenildi         
15:46
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 16:02:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı, acı gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement