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Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti

14.06.2021 22:49

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarmamızda yaptığımız modernizasyon çalışmalarıyla mermi kovanının balistik inceleme süresi 1 aydan 1 saate, patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate, DNA analizi 4 günden...

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Jandarmamızda yaptığımız modernizasyon çalışmalarıyla mermi kovanının balistik inceleme süresi 1 aydan 1 saate, patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate, DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düştü"

"35 taktik ve operatif İHA sistemiyle 65 hava aracı jandarma bünyesinde görev yapıyor"

" Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22,9 milyar TL civarındadır"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı. Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıl dönümünü kutlayan Bakan Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığımız bugün 182. yaşına bastı. Ancak bilinmesini isterim ki Jandarma Teşkilatı yaşlanmamış, bilakis gençleşmiştir. Hem kurumsal kapasitesi yükselmiştir, hem teknik ve beşeri kapasitesini artmıştır. Mesela jandarmanın avuç içi ve parmak izi teşhis sistemi olan OPTES ile emniyet teşkilatımızın APFİS sistemini entegre ettikten sonra sadece jandarmamızda 20 bin 296 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Aynı şekilde balistik veri tabanlarının da entegre edilmesiyle yine sadece jandarmada 328 faili meçhul olay bu sayede aydınlatıldı. Yine jandarmamızda yaptığımız modernizasyon çalışmalarıyla mermi kovanının balistik inceleme süresi 1 aydan 1 saate, patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate, DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düştü" ifadelerini kullandı.

"35 taktik ve operatif İHA sistemiyle 65 hava aracı jandarma bünyesinde görev yapıyor"

Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan araçlar ve günden güne artan profesyonelleşme hakkında bilgiler veren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun yanısıra adli bilişim alanındaki kriminal incelemelerin hızlanması için 12, siber suçlarla mücadele için 20 il jandarma komutanlığımızda yeni birimler kurduk. Diğer yandan jandarma entegre muhabere ve bilgi sistemi JEMUS'un 68 ilde kurulumu tamamlandı. Bu bizim izin muazzam bir iletişim kaynağıdır. 5 ilde çalışmalar devam ediyor. Çok ciddi bir hava gücümüz var, yerli üretim İHA ve ATAK helikopterlerimizle envanterimiz sürekli zenginleşiyor. Bu dönemde ATAK filoları ile hava gücümüzü kuvvetlendirdik. Yaklaşık 35 taktik ve operatif İHA sistemiyle 65 hava aracı jandarma bünyesinde görev yapıyor. Trafik kaza simülatörlerimiz var. Özellikle hava araçları simülatörlerimiz var. Ciddi bir eğitim simülasyonu atağımız var. Yine jandarmamızın denetimindeki yol kontrol noktalarımızı yüz tanıması yapabilen akıllı kontrol noktalarına dönüştürüyoruz. Helikopter ve dronelarımız ile hava denetimleri gerçekleştiriyoruz. Aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 il jandarma komutanlığımızda birimler kurduk ve eğitime ağırlık verdik. Önemle takip ettiğimiz bir diğer konu, profesyonelleşme konusuydu. Bu da çok iyi bir noktaya geldi. 2020'yi yüzde 82 ile tamamladık. Bu yılı inşallah yüzde 84 ile bitireceğiz. İnşallah yüzde 100'e en kısa zamanda jandarmamızda ulaşacağız. Bahsettiğimiz bu oran 15 Temmuz 2016'da yüzde 58'di. Bunu bir plan dahilinde yükseltmeye devam ediyoruz. Jandarmamız bünyesinde 17 adet jandarma arama kurtarma timi ve 13 adet sualtı arama kurtarma timimiz var. Hatta 9 tane genel maksat helikopterimizi de bir afet zamanında ambulans helikoptere döndürüyoruz."

"Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22,9 milyar TL civarındadır"

Bakan Soylu, "Türk Jandarma Teşkilatı gerçekten çok büyük bir kurumdur, çok geniş kapsamlı bir kurumdur. Burada anlatmadığım daha pek çok alanda, uyuşturucu ile mücadeleden göç yönetimine kadar çok farklı disiplinlerde büyük bir yapılanması ve ciddi bir saha başarısı söz konusu olan bir kurumdur. Jandarma Genel Komutanlığımızın görev alanında mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2018'de yüzde 68'di, 2020 sonu itibarıyla bu oran yüzde 80'e çıkmıştır. Bu gurur duyulacak bir iştir. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı yüzde 99'dur. Bu kolay bir başarı değildir. Uyuşturucuyla mücadelede, özellikle şu an Doğu ve Güneydoğu'da kök kenevir ekimine karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça bu alana yönelmek istiyorlar. Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22,9 milyar TL civarındadır. Bir takım çevrelerin rahatsız olmasının temel sebeplerinden birisi de budur. Böylece PKK'nın en büyük şah damarlarından biri olan uyuşturucu işinin şah damarından birini kestik" dedi.

Soylu, "Terörle mücadele. Hep söylediğimiz bir şey var, inşallah bu nesil terörü bitiren nesil olacaktır. Dağda o mücadeleyi veren evlatlarımızın, o şehitlerimizin kahramanlıklarını, inanılmaz hikayelerini buradaki arkadaşlarım da aziz milletimiz de gayet iyi bilmektedir. İnşallah bu nesil, son PKK'lıyı etkisiz hale getiren ve tarihe geçen nesil olacaktır. Dünyada hemen her faaliyet virüs salgınından etkilendi. Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet, Türkiye'nin terörle mücadelesidir. Jandarmamız bu mücadelenin en ön saflarında yer alan ve sahadan en etkili sonuçları alan kurumlarımızdan biridir. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısa bir sürede hitama erecektir. Cenab-ı Hak tüm evlatlarımızdan razı olsun. Şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Gazilerimize acil şifalar nasip etsin. Bizleri hem onlara, hem bu bayrağa, hem bu üniformaya layık eylesin. Ben hepinize başarılar diliyorum. Tüm jandarma personelimizi, kıymetli ailelerini saygıyla selamlıyor, jandarmamızın 182. kuruluş yıl dönümünü tekrar tebrik ediyor, sizlere de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Jandarma Teşkilatımız devletimizin ve milletimizin emrinde"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Mazisi çok eski olan, tarihi şan ve şeref dolu kahraman Jandarma Teşkilatımızın 182. yıl dönümü dolayısıyla heyetimizi kabul etmenizden dolayı şükranlarımızı iletiyorum. Jandarma Teşkilatımız devletimizin ve milletimizin emrinde. Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere kardeş kurumlarımız Polis Teşkilatımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere bütün kurum ve birimlerle işbirliği içerisinde görevini yapma kararlılığındadır. Jandarma Teşkilatı'nın görevini yerine getirirken binlerce şehit ve gazi vererek görevini dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı inanç ve heyecanla yerine getireceğini, bundan sonra da verilecek her türlü görevi yapmaya azim ve kararlı olacağını arz ediyorum. Karaman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum" diye konuştu.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti
Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti
Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti
Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin başkanlığındaki heyeti kabul etti - Son Dakika


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