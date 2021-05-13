Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi - Son Dakika

Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi

13.05.2021 14:20

Daha önce yaptığı açıklamada Yalıkavak Marina için, "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" ifadelerini kullanan Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik eleştirisinin ardından geri adım attı. Konuyla ilgili konuşan Ağar, "Benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum, kalbi özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı iddiasıyla ilgili dün Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

MEHMET AĞAR NE DEDİ?

Ağar, Öztürk'e verdiği röportajda, "Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK sitelerimarina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün Sedat Peker'in iddialarına karşın yaptığı açıklamada Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina için kullandığı "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" ifadesine de tepki gösterdi. Bakan Soylu açıklamasında "İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil" sözlerine yer verdi.

ÖZÜR GELDİ

Bakan Soylu'nun gündeme bomba gibi düşen bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Mehmet Ağar'dan da ilk yorum geldi. Ağar, Bakan Soylu'nun eleştirileri sonrası "Bütün eleştirilere hak veriyorum. Olayın kızgınlığından dil sürçmesi söz konusu. Benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum, kalbi özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi

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Son Dakika Politika Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi - Son Dakika


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