Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz

Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz
28.01.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da Ortaköy Çevre Yolu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bölünmüş yol kapasitesinin 30 bin kilometrenin üzerine çıktığını belirterek, "2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bu büyük başarıyı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle cuma günü gerçekleştireceğimiz bölünmüş yolda, 30 bin kilometre lansmanıyla taçlandıracağımızın müjdesini buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum" dedi.

'STRATEJİK BİR ULAŞIM KORİDORU'

Bakan Uraloğlu, açılışını yaptıkları çevre yolunun stratejik bir ulaşım koridoru olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İç Anadolu Bölgesi'nde doğu, batı ve kuzey, güney akslarının kesişim yer alan, merkezi konumuyla bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olan Aksaray'ımız, Ankara, Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinin önemli merkezlerinden birisi konumundadır. Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin özellikle Ankara- Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak yüksek standartlı bir çevre yolunun yapılmasıydı. Bu kapsamda da Aksaray'dan başlayıp Ortaköy ilçesinin doğusundan geçerek Kırşehir istikametine bağlanan ve mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olan Aksaray- Ortaköy Devlet Yolunu, 46,3 kilometre uzunluğunda iki gidiş, iki geliş, dört şeritli bütün bitümlü sıcak karışım kaplamalı, bölünmüş yol standardında projelendirmiştik. Şimdi sizlerle birlikte bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ilk etapta 12 kilometre uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yoluyla, çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 kilometre uzunluğundaki yolla beraber toplam 18,2 kilometrelik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

'141 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, 141 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirterek, "Ortaköy ilçe merkezinden geçen transit trafiği şehir dışına aldık. Merkezdeki trafik yoğunluğunu ve araçların dur, kalk yapmasını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Özellikle tarım ürünleri, hayvancılık ve buna dayalı taşımacılık ve sanayi yüklerinin daha hızlı, güvenli kesintisiz hareket etmiş olmasını böylece sağlamış oluyoruz. Bu 18,2 kilometrelik kesim sayesinde Aksaray'ın bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini, 10 dakikanın altına düşürmüş olduk. Böylece zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık 141 milyon lira bir tasarruf sağlamış olacağız. Esasında buraya yaptığımız yatırımı birkaç yıl içerisinde geri kazanmış olacağız. Yine karbon emisyonunu bin 961 ton azaltarak, Aksaray'ın eşsiz güzellikteki doğasının korunmasına da ayrıca katkı sağlamış oluyoruz. Yine söz konusu yolumuzdaki tüm çalışmaları tamamladığımızda Aksaray'dan, Ankara- Niğde Otoyolu'na yeni bir bölünmüş yol bağlantısını da sağlamış olacağız" diye konuştu.

'KAPIKULE'DEN BASRA KÖRFEZİ'NE DEMİR YOLU'

Bakan Uraloğlu, bölgeden geçen demir yoluyla ilgili de şöyle konuştu:

"Demir yolu beklentinizi ve özleminizi çok yakından biliyorum ve takip ediyorum. Bunu çok yakından Sayın Cumhurbaşkanımızın takip ettiğini de bilmenizi isterim. İhale çalışmalarını sürdürdüğümüz Aksaray-Ulukışla hızlı tren hattımızın toplam uzunluğu 192 kilometre. Bu hattın ilk etabı kapsamındaki 86 kilometrelik Ulukışla-Yenice kesiminin 51 kilometrelik yapım ihalesini geçtiğimiz yılın son aylarında gerçekleştirmiştik. Şimdi ise kalan 141 kilometrelik iki kesim halindeki bölümünün ihalesini iki ayrı kesim halinde de gerçekleştirdik. Dün iki ihaleyi yapmış olduk. Bu hattımızla yapımı devam eden bakın Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla entegre olacak ve sadece orayla entegre olmayacak, esasında Kapıkule'den başlayıp önümüzdeki süreçte Irak'tan Basra Körfezi'ne bağlanacak olan uluslararası bir ağa biz Aksaray'ımızı da entegre etmiş olacağız. Yani küçük düşünmüyoruz. Biz uluslararası düşünüyoruz. Bu anlamda da çok çok kıymetli bir projedir."

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
İsrail uçakları, Suriye’nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü İsrail uçakları, Suriye'nin güneyindeki tarım arazilerine esrarengiz bir sıvı püskürttü

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
13:18
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
13:06
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:06:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın gururunu yaşıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.