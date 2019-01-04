Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Eskişehir'den Ayrıldı

Bakan Varank Eskişehir'den Ayrıldı

14 dakika önce

Bakan Varank Eskişehir'den ayrıldıESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Eskişehir'den ayrıldı.

Bakan Varank Eskişehir'den ayrıldı

ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Eskişehir'den ayrıldı.
Öğle saatlerinde Ankara'dan karayolu ile Eskişehir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan İlahiyat Camii'nde cuma namazını kıldı. Daha sonra TEİ'de T700 Motor Test Alanı'nın açılışını yaptı. Ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret eden Varank, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, ziyaretlerinde fabrika yetkililerinden bilgiler aldıktan sonra vatandaşlar ile sohbet etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son olarak Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a gitmek üzere Eskişehir Tren Garına hareket etti. Burada trenin rötar yapması nedeniyle garda yarım saatten fazla beklemek zorunda kalan Bakan Varank, ziyaretini tamamlayarak YHT ile Eskişehir'den ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Ankara, Mustafa Varank, Eskişehir, Genel
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