Bakan Varank, sakız üreticisi CCC'nin Çorlu'daki fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yıldız Holding ve Gumlink şirketinin ortaklığı olan, Avrupa'nın en büyük sakız üreticisi Continental Confectionery Company'nin (CCC) Çorlu'daki fabrikasını ziyaret etti.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'da olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ergene 1 ve Ergene 2 OSB'lerindeki çeşitli firmaların üretim tesislerini ziyaret etti.

Varank, ziyaretleri kapsamında, Avrupa'nın en büyük özel markalı sakız üreticisi olan CCC'nin Çorlu'daki sakız ve şekerleme fabrikasında da incelemelerde bulundu.

Ziyarette Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, Varank ve beraberindeki heyete Ar-Ge, üretim, yatırım, ihracat, istihdam konusunda ayrıntılı bilgiler aktardı.

Açıklamaya göre, Bakan Varank ve heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Buyurgan, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda ileri teknoloji ve kapasiteyle global pazara kaliteli ürünler sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 50 ülkeye ihracatımızla AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz. Sahip olduğumuz teknoloji bize dünyanın her yerinden gelen farklı müşteri talep ve tercihlerine çok daha esnek cevap verme imkanı sunuyor. Sakız ve şekerleme kategorisinde piyasadaki tüm formatların tamamına yakınını üretme imkanına sahibiz. Ayrıca Yıldız Holding'in 1 milyar dolar ihracat hedefi için devletimizin de desteğiyle holding şirketleri olarak Amerika, Japonya, İngiltere, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 100'u aşkın ülkeye Türkiye'den ihracat gerçekleştiriyoruz."

Ziyarette, Bakan Varank'a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül eşlik etti.