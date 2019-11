Bakan Varank'tan gezi parkı eylemcilerine gönderme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezi Parkı olaylarında birkaç ağaç için sokağa çıkıp, sokak olayları çıkartıp, ülkemizi sözüm ona dünyaya şikayet etmeye çalışanların, artan orman varlıkları ile ilgili tek bir sözünü duyamazsınız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği, "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında Konya'da Organize Sanayi Bölgesinde saat 11.11'de gerçekleşen fidan dikim törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Konya protokolü ile birlikte fidanları toprakla buluşturan Bakan Mustafa Varank törende yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin çevre hassasiyetine değindi.

Bakan Varank, bugün 81 ilde 2023 noktada 3 saat içerisinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak, geleceğe nefes olacaklarını belirtti. Bakan Varank, 1111 tanesinin Organize Sanayi Bölgesinde olmak üzere toplam 531 bin 353 fidanında Konya'nın bereketli topraklarıyla buluşturacaklarını ifade etti.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sanayiye her alanda gelişen Türkiye'yi çevre anlamında da ihmal etmediklerini vurgulayan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'deki orman varlığını Bakım Rehabilitasyon ve Ağaçlandırma çalışmalarıyla her geçen yıl arttırdık. 1999 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız, 2018 yılında 22.6 milyon hektara ulaştı. Son 20 yılda dünya genelinde orman varlıklarını arttıran birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Durum böyleyken ben burada birkaç olayı hatırlatmak istiyorum. Biz böyle bir yeşil seferberliği içerisindeyken kendisine sözüm ona 'Çevreci' diyenlerin hükümetimize, devletimize yönelik saldırılarını hep birlikte gördük. İşte Gezi Parkı olaylarında birkaç ağaç için sokağa çıkıp, sokak olayları çıkartıp, ülkemizi sözüm ona dünyaya şikayet etmeye çalışanların, artan orman varlıkları ile ilgili tek bir sözünü duyamazsınız. Bugün 11 milyon fidan dikimine öncülük eden Cumhurbaşkanımızı ve hükumetimizi, çevre konusunda karalamaya çalışanların, 'Dağda sigara izmaritleri topluyorlar' diyerek ormanlarımızı yakan vahşi terör örgütü PKK'yı bir ekolojik örgüt ilan ettiklerini gördük. Temel atmama törenleri yaparak, dünyanın en absürt ve en müsrif olayını gerçekleştirip, 'Ağaçların yaprakları beni alkışlıyor' diyenlerin bugün dikilecek 11 milyon fidanı da görmeyeceği kesin. Maalesef her konuda olduğu gibi çevre hassasiyetini de yapay olan bir siyasi anlayışla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bugün ki fidan dikme seferberliğimiz bu siyasi anlayışa inşallah en güzel cevap olacak" dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise 1946'dan günümüze kadar 180 milyon ağacın dikildiğini ve son 15 yılda ise çok ivmelendiği kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da kendilerinin doğayı sevmek ve korumakta sadece sözde olmadıklarını, bugüne kadar Türkiye'nin dünyada fidan dikiminde 3. sırada yer aldığını vurguladı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü de konuşmasında, son 10 ayda bin ağaç ve 55 bin çalı dikimi gerçekleştirdiklerini ve Bakan Varank'ın desteği ile daha çevre dostu bir OSB olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayın bağlantısı kurularak, fidan dikimi hakkında bilgi verdi.

(Furkan Berk Yaşar - Mustafa Uslu/İHA)