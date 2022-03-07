Bakan Yanık'tan Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'a destek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık'tan Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'a destek

07.03.2022 16:29
Bakan Yanık'tan Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'a destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla kurtuluş bayramı etkinliklerine katıldıktan sonra Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla kurtuluş bayramı etkinliklerine katıldıktan sonra Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Yanık beraberinde Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır ve daire amirleri ile birlikte Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette belediye şeref defterini imzalayan Bakan Yanık, Başkan Ömer Tarhan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Bakan Yanık'a çalışmalarını anlatırken, yapılacak projeler içinde destek istedi.

Bakan Yanık ise Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın yapacağı projelerini destekleyeceğini söyledi.

Başkan Tarhan, Bakan Derya Yanık'a dünyaca ünlü Karatepe kilimi ve çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Yanık ve beraberindekilere Kadirli Belediyesi'nde yöresel yemekler ikram edildi.

(Selçuk Şavran/ İHA)

Bakan Yanık'tan Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'a destek

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE Son dakika haberleri: BAKANI YANIK, OSMANİYE'DE Son dakika haberleri! Bakan Yanık'ın ziyareti sırasında başkanın makam aracına çarptılar Son dakika haberleri! Bakan Yanık'ın ziyareti sırasında başkanın makam aracına çarptılar

Erdinç Yılmaz, Derya Yanık, Ömer Tarhan, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık'tan Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'a destek - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yanık'tan Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement