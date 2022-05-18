BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ - Son Dakika
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BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ

18.05.2022 17:04

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, uzay alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Aya erişim hedeflerimiz var. 2023 ve 2028 olarak iki aşamalı ay misyonunu hayata geçireceğiz.

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, uzay alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Aya erişim hedeflerimiz var. 2023 ve 2028 olarak iki aşamalı ay misyonunu hayata geçireceğiz. İlk Türk astronotumuzu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz" dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAM) tarafından düzenlenen 'EsTekFest-2022' başladı. ESTÜ İki Eylül Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Vali Yardımcısı Salih Altun, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

'TECRÜBELİ BİR ÜLKE'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, 2 aşamalı 'Ay' misyonunun hayata geçirileceğini ifade ederek, gelecek yıl İMECE ve TÜRKSAT 6-A uydusunun uzaya fırlatılacağını söyledi. İlk Türk astronotunun da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde uzay alanında heyecanlı işleri hayata geçiriyor olacağız. Aslında Türkiye uzay teknolojilerinde tecrübeli bir ülke. Biz milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi TÜBİTAK öncülüğünde yerli olarak geliştiriyoruz. Tasarımı, geliştirmesi, üretimi bize ait. Yine ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6-A'yı TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN gibi paydaşlarımızla birlikte geliştiriyoruz. İnşallah bu 2 uydumuz önümüzdeki yıl uzaya gönderilmiş olacak. Önemli altyapılarımız var. Bine yakın aktif araştırma-geliştirme odaklı çalışan mühendisimiz var ama şimdi çıtayı biraz daha yükselttik. Bu alanın önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini ve yeni nesil teknoloji uygulamalarının uzay alanında da çoğalacağını öngörüyoruz. İki yıl kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Uzay Ajansı'nı kurmuş oldu ve geçtiğimiz yıl 10 yıllık milli uzay programı ilan edildi. Ay misyonumuz var ve aya erişim hedeflerimiz var. 2023, 2028 olarak iki aşamalı ay misyonunu inşallah hayata geçireceğiz. Aynı zamanda ilk Türk astronotumuzu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili çalışmaları kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacak."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'te dünyada ilk kez dikey roket iniş yarışmasının düzenleneceğini belirterek, "TEKNOFEST'te bu yıl 40 yarışma kategorisi var. Festival 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun odaklı gerçekleştirilecek. Dört yeni yarışma TÜBİTAK tarafından sunuldu ve TEKNOFEST tarafından da kabul edildi. Var olan yarışmalarımıza ek olarak ilk kez bu yıl dikey roket iniş yarışması dünyada ilk kez gerçekleşecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar proje takımlarının açtığı stantları gezdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, sanal gerçeklik gözlüğü takarak, öğrencilerin geliştirdiği platformu test etti.

BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ - Son Dakika


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