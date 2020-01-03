Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu Açıklaması

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor.

Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu Açıklaması, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor." dedi.

Ahmet Koca, Kars Valiliğinin, Sarıkamış'ta bir otelde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Şehitlerin 105 yıl önce buz gibi havada cennete yürüdüğünü anımsatan Koca, şöyle konuştu:

"Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu bu necip millet, söz konusu olan vatan ise tıpkı ecdadının da yaptığı gibi hem serden hem yardan geçmiş ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan ya şehadet şerbetini içmiş ya da gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aradan geçen bir asırdan fazla zamana rağmen, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta yaşanan olaylar, bugün farklı ülkeler üzerinden tekrar yaşatılmak isteniyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, İsrail, İtalya, Fransa'nın hasmane tutumları, Suriye'de tezgahlanan oyunlar, 15 Temmuzda yapılan hain kalkışma bize gösteriyor ki her ne kadar piyonlar değişse de Türk milletinin düşmanları bu cennet vatanı parçalamak için boş durmuyorlar ve durmayacaklar."

Vali Türker Öksüz de Mehmetçiğin ülke içinde ve dışında başarılı bir şekilde terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Mehmetçiklerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı verdiği mücadelenin bir benzerin bugün de PKK, PYD, YPG, KCK, FETÖ gibi terör maşalarına karşı başarılı bir şekilde yürütmektedir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, ülkemizi bölemeyecek, bu ülkeye diz çökertemeyecek." diye konuştu.

Protokol üyeleri, daha sonra şehit ve gazi aileleriyle görüşerek sohbet etti.

Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:46 (Eski CEO'nun kaçışı: 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
23:46 ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı - Son Dakika
23:45 (ESKİ CEO'NUN KAÇIŞI: 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU - Son Dakika
23:44 Kütahya'da üzerine dökülen tiner alev alan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
23:40 Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 23:51:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]