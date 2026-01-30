Bakan Yumaklı Artvin'de Danışma Toplantısı'na Katıldı

AK PARTİ İL DANIŞMA TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somon Üretim Tesisi sonrası kent merkezine geldi. Burada Valilik ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından Artvin yöresel ürünler mağazasını gezdi. Mağazadan ayrılan Bakan Yumaklı, Artvin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz 23 yıl boyunca güçlü ve büyük Türkiye hedefimiz günbegün ete kemiğe bürünüp belli bir büyüklüğe ulaştı. Milletimizde de bu anlamda çok önemli bir güven oluştu. Ben inanıyorum ki kısa vadede popülist söylemler, propagandalar artık milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmemektedir. Netice itibarıyla AK Parti'nin, biraz önce de burada müşahhas (somut) örneklerini gördüğümüz şekilde, hizmetle alakalı hususta koymuş olduğu çıta herhalde bugün bu hizmetlere muhalefet edenlerin de tahayyüllerinin ötesinde bir düzeye ulaşmış durumda" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Tabii 21'inci yüzyılın Türkiye'sine mühür vuracak olan Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hususlarından birisi de terörsüz Türkiye'dir. Biliyorsunuz bu konuda hem bu milletin evlatları hem de bu milletin kaynakları terör yüzünden heba olup gitti yıllarca. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın koymuş olduğu irade, bugün kararlılıkla ortaya konulan yol haritasıyla inşallah terörsüz Türkiye hedefine de ülkemiz erişecektir. Artık geldiğimiz noktada biz terörsüz Türkiye hedefinin yakın bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber elbette bazı terör unsurları hala direnmeye çalışacaklardır. Bunu provoke etmeye çalışacaklardır. Türkiye'nin ve bölgemizin gerçeklerini idrakten veya kabullenmekten yoksun olmaları belki de bunu gerektiriyor ama artık Türkiye'nin hem siyasi hem askeri hem de diplomatik gücü, milletimizin birliği ve beraberliği onların bu ayak diremelerini boşa çıkaracaktır inşallah. Yani memleket meseleleri, beka meseleleri asla siyasi çıkarlara ve hedeflere konu edilemez, edilmemeli. Dolayısıyla terörsüz Türkiye hedefinin de AK Parti'nin her süreçte kırmızı çizgisi olduğunu tekraren ifade etmek istiyorum. Hakikaten çok geniş bir sorumluluk alanında olan bir bakanlık olarak vatandaşımızın her anına değen bir yönümüz var. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken de işte bu yönümüz gereği hep birlikte vatandaşımızla, milletimizle hemhal olacağız, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, suyun değerine dikkati çekerek, "Tarım, orman ve su politikaları bu manada önemli. Hepiniz takip ediyorsunuzdur; yine özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı, belki de bu yöre için Artvin için en son söylenecek husus ama su konusu artık hayati bir başlık haline geldi. Dolayısıyla her damla suyumuzu bizim bir altın mesabesinde koruyarak, onu verimli kullanarak harcamamız gerekir. Bu manada da işte bu su bölgesi, bizim özellikle su depolaması konusunda veya suyun yönetimi konusunda son derece önemli bir ilimiz. Değerli kardeşlerim, her türlü zorluğa rağmen sağlam altyapısıyla tarım, orman ve su, bu ülke için önemini ve gücünü korumaya devam edecek" diye konuştu.

'YUSUFELİ BARAJI İLE ÇORUH'TA YENİ BİR DÖNEM BAŞALDI'

Yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın diğer projelerdeki verimi artırdığını dile getiren Bakan Yumaklı, "Artvin'de tamamlanan ve yapımı devam eden su ve taşkın yönetimi konularında da birkaç başlık var, onları da paylaşmak istiyorum. Yusufeli Barajı'nın da devreye girmesiyle beraber Çoruh'ta yeni bir dönem başladı. Yusufeli Barajı'nın suyu regüle etme, yani suyu yönetme kabiliyeti, aşağı akışta bulunan barajların verimliliğini çarpan etkisiyle artırdı. Yani o sadece elektrik üretimi yapan bir baraj değil, aynı zamanda devamındaki barajların da daha verimli çalışması için son derece önemli. Deriner Barajı'nda yüzde 55 oranında, Artvin Barajı'nda yüzde 52 oranında, Borçka Barajı'nda yüzde 47 oranında, Muratlı Barajı'nda da yüzde 44 oranında üretim artışları sağlandı" dedi.

Mehmet Can PEÇE/ARTVİN,

