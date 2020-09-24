Bakanlar Akar ve Varank'tan TÜBİTAK SAGE ziyareti - Son Dakika

Bakanlar Akar ve Varank'tan TÜBİTAK SAGE ziyareti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) milli mühimmat ve sistemleri inceledi, enstitü tarafından yürütülen kritik ve önemli...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) milli mühimmat ve sistemleri inceledi, enstitü tarafından yürütülen kritik ve önemli savunma sanayisi projelerine ilişkin bilgi aldı.

Bakanlar Akar ve Varank ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türkiye'nin öncü askeri araştırma ve geliştirme kurumlarından TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ve diğer yetkililer tarafından karşılanan bakanlar ve komutanlar, yürütülen projelere ilişkin brifing aldı, geliştirilen yerli ve milli mühimmat ile sistemleri inceledi.

Ziyaret dolayısıyla enstitü şeref defterini imzalayan Bakan Akar, şunları kaydetti:  "TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etmekten ve savunma sanayii projeleri ile ilgili birçok konuyu görüşme imkanı bulmaktan memnuniyet duydum. Ülkemizin bilim ve savunma teknolojilerindeki öncü kurumlarından olan TÜBİTAK SAGE her yönüyle yerli ve milli bir kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine, ülkemizin savunmasına ve ekonomimize büyük katkılarda bulunmaktadır. TÜBİTAK SAGE'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli savunma teknolojilerimizin gelişmesinde öncü olacağına Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülkemize büyük katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle TÜBİTAK SAGE'nin tüm çalışanlarına bugüne kadar gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında da sağlık, esenlik ve başarılar dilerim."YERLİ VE MİLLİ PROJELER

Ziyaret sırasında, bakanlar Varank ve Akar ile TSK komuta kademesine; TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen SOM, SOM-J, GÖKTUĞ projesi kapsamında Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, Hassas Güdüm Kitleri (HGK), Kanatlı Güdüm Kitleri (KGK), SARB-83, SERT-82, NEB-84, Bozok, Togan, Kuzgun, Akkor, Pulat, Elektronik Harp Podu EHPOD, Elektronik Destek Podu EDPOD projelerinin yanı sıra TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Isıl Pil, piroteknik bileşenler, ATLAS (Ataletsel Ölçüm Birimi), KAŞİF (Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı), SG-KONUM (Küresel Konumlama Sistemi Anteni) gibi milli bileşenler hakkında sunum yapıldı. Ayrıca HABRAS olmak üzere test altyapıları, Çevresel Testler Merkezi gibi tesislerle ilgili de bilgi verildi.


Bakanlar Akar ve Varank'tan TÜBİTAK SAGE ziyareti

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Mühimmat, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlar Akar ve Varank'tan TÜBİTAK SAGE ziyareti - Son Dakika

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