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Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerini CHP ilçe binasına taşıdı - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerini CHP ilçe binasına taşıdı

22.12.2021 23:32

Bakırköy'de 59 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi çalışanları, CHP Bakırköy İlçe binasına giderek, 'Hani her şey güzel olacaktı' şeklinde slogan attı.

Bakırköy'de 59 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi çalışanları, CHP Bakırköy İlçe binasına giderek, 'Hani her şey güzel olacaktı' şeklinde slogan attı.

Bakırköy Belediyesi çalışanlarının 59 gündür sürdürdükleri grevleri devam ederken, Belediye-İş Sendikası üyeleri işçiler akşam saatlerinde seslerini duyurmak için CHP Bakırköy ilçe binasına gitti. İşçiler CHP Bakırköy ilçe binasında, 'Hani her şey güzel olacaktı' diye slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun taleplerini karşılamaması durumunda eylemlerin artarak devam edeceği belirterek, ilçe binasına "Yalanlarını artık karın doyurmuyor. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" pankartı astı.

"EKMEĞİMİZİ BURADAN KAZANIYORUZ. BİZİ KİMSE AÇLIĞA TERK EDEMEZ"

Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Özel çaba harcamamıza rağmen burada siyasi iradenin de yetkili olduğunu ve burayla ilgili karar aldığını biz biliyoruz. Ancak buraya geldiğinde Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu bize ilk gün sıfır zam dayatmasıyla devam ediyoruz. Asgari ücrette yüzde 50 zam oranlarının konuşulduğu bir yerde buraya uzun yıllar hizmet vermiş çalışanına Bakırköy Belediye başkanı yüzde 5, yüzde 7, yüzde 9 gibi geçmiş uygulanmamış toplu iş sözleşmemizin uygulamamak için ısrarlı bir tavır sergiliyor. Bizde yerel yönetimlerin siyasetle yönetildiğini biliyoruz. Siyasi idarenin sorumluluk alarak burada insanların soğukta mı ölmesini bekliyor. Covid-19 hastalığına yakalanan bir sürü arkadaşım var. Hatta bu hastalık yüzünden arkadaşımızın bir tanesinin annesi vefat etti. Biz siyasi idarenin buraya bir tepki koyup işçi haklarının haklı taleplerinin karşılamasını bekliyoruz. Bu gün bu eylemi gerçekleştirdik. Bir an önce sorunlarımızın çözülmesi yönünde konuştuk. Sorunlarımızın çözülmemesi durumunda Eylemlerimiz daha artarak devam edecektir. Biz burada çalışıyoruz. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Bizi kimse açlığa terk edemez" şeklinde konuştu

"SONUÇLANANA KADAR EKMEK PARAMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Eyleme katılan Yılmaz Şutanrıkulu, "Bu gün grevimizin 59'uncu günü, biz ekmeğimizi için grevdeyiz. Bugün CHP ilçesini ziyarete geldik. Bu sorunu çözmeleri için kendilerinden rica ettik. ve görüşmelerimiz olumlu sonuçlanana kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. Enflasyon oranında 2020, 2021 zamlarını istiyoruz. Fakat sayın başkanımız Kerimoğlu sıfır zam dedi önce 5, 7, 9 gibi rakamlar telaffuz ettiler. Kendileri yüzde 50 enflasyon üzerinde olduğu söyleniyor. Bunu üzerine kendi söyledikleri makul olmuyor. Bizlerde enflasyon oranını kendilerinden talep ettik. Fakat kendisinden kesinlikle bir sonuç alamadık. Masa ortadan kalktı artık. CHP ilçesini, ilini ve genel merkezinin sorunu haline geldi. Bizde bu sonuçlanana kadar haklı mücadelenizde ekmek paramız için bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

"60 GÜNDÜR BEN EVİME EKMEK GÖTÜREMİYORUM"

Grevde 59'uncu gününü tamamlayan İsmail Uluçay, "60 gündür yağmur altındaydık, biz buraya geldiğimizde de kar yağıyordu. Bu soğuk havada toplu sözleşmenin imzalanmaması üzerine greve çıktık. Sesimizi duyurma için Bakırköy ilçe binasının önündeyiz şu anda. Arkadaşlarımız içerde şu anda. Bakırköy Belediyesinden taleplerimiz. Daha önce diğer belediyelerin biten toplu sözleşmelerindeki gibi enflasyon oranını talep ediyoruz. Zaten bunun üzerinde de bir para istemedik. Biz greve çıkmadan önce şu anda Bakırköy Belediye Başkanı telaffuz ediyor. O zaman bize sıfır zam dayatıyordu, 60 gündür ben evime ekmek götüremiyorum. Maaşımı da alamadım. Pandemi sürecinde de SSK'larımızı alamadık. Yarısı yatıyordu. Şu anda hiç yok. Çocuklarım hasta olsalar ben iki gün sonra hastaneye götüremeyeceğim. Bu sesimizin genel merkezimizin ve genel başkanın duymasını istiyoruz. Eğilmeyeceğim, yıkılmayacağım, ezilmeyeceğim bu toplu sözleşme bitene kadar ölsem de geri dönmeyeceğim" dedi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerini CHP ilçe binasına taşıdı
Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerini CHP ilçe binasına taşıdı
Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerini CHP ilçe binasına taşıdı
Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerini CHP ilçe binasına taşıdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerini CHP ilçe binasına taşıdı - Son Dakika


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