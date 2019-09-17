Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü Iğdır'da kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü Iğdır'da düzenlenen törenle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Iğdır Valiliği ve Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliği iş birliğinde, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, kurum amirleri ve öğrenciler ile Azerbaycan gelen konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının seslendirilmesiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğu ve ilişkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Ünlü de Azerbaycan'ın en büyük milli meselesi olan Karabağ'ın Türkiye'nin de milli meselesi olduğunu belirterek, "Karabağ meselesi uluslararası arenada Türkiye tarafından ısrarla dile getirilmektedir. Türkiye ve Azerbaycan bu anlamda ortak diplomatik girişimlerde bulunuyor. Türkiye'nin bu konudaki tavrı nettir ve kesindir. Karabağ Azerbaycan Cumhuriyetinin toprağıdır, böyle de kalmaya da devam edecektir." dedi.

Türk askerlerinin Mondros Mütarekesi'nin 45 gün öncesinde Enver Paşa'nın direktifleriyle Nuri Paşa komutasında kurulan Kafkas İslam Ordusu ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girdiğini ve Azerbaycan'ın kentlerini işgalden kurtardığını anlatan Ünlü, şunları söyledi:

"Biz 15 Temmuz ihanetini yaşadıktan yaklaşık 2 ay sonra Cerablus'a girdik, Fırat Kalkanı operasyonunu başlattık. Bu millet işte böyle bir millet. Bu manada sadece zulümden kurtuluşun 101. yılını kutlamıyoruz. Bizler şehitlerimizin aziz emanetlerini, 'İki devlet, bir millet' diyerek sembolleştirdiğimiz baki kardeşliğimizi de pekiştiriyoruz. Türk casusu ve Türklere yardım etme suçlamasıyla şehit edilen milli şairimiz Ahmet Cevat, Türkiye sevgisini şöyle ifade ediyor; ayrı düştüm dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem, vefalı Türk geldi yine, selam Türk'ün bayrağına."

Programda, eski Büyükelçi Hulusi Kılıç, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nden (AMEA) Doç. Dr. İlgar Niftaliyev ve Doç Dr. Arzu Memedova da konferans verdi.

Daha sonra Vali Ünlü tarafından katılımcılara üzerinde Iğdır'daki "Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı"nın fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi.