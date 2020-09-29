BAL-GÖÇ'te nöbet değişimi - Son Dakika

BAL-GÖÇ'te nöbet değişimi

Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Mustafakemalpaşa Şubesi Başkanlığı'na Hüseyin Arslan tayin edildi.

BAL-GÖÇ'te nöbet değişimi, System.String[]

Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Mustafakemalpaşa Şubesi Başkanlığı'na Hüseyin Arslan tayin edildi.

Balkanlardan göç eden soydaşların meselelerine çözüm bulmak maksadıyla 1985 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsüyle Bursa'da kurulan BAL-GÖÇ'ün 10 temsilciliğinden biri olan Mustafakemalpaşa'da nöbet değişimi yaşandı. Bir dönemdir Mustafakemalpaşa BAL-GÖÇ'ün başkanlığını yürüten Şemseddin Çelik'in görevden ayrılmasının ardından derneğin yeni başkanı, kurucu üyelerden Hüseyin Arslan oldu.

1985 yılından bu yana BAL-GÖÇ üyeliği yapan Hüseyin Arslan, Balkanlarla Türkiye arasında artan ilişkilerin bu büyük platforma yeni sorumluluklar yüklediğini, bu maksatla yeni dönemde daha faal çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla ertelenen kongre sürecini kasım ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan, "BAL-GÖÇ büyük bir ailedir. 35 yıl önce Bursa'da merhum Mümin Gençoğlu öncülüğünde kurulan derneğimiz; Bulgaristan'dan Makedonya'ya Romanya'dan Bosna-Hersek'e kadar Türkiye'de dahil 9 Balkan ülkesini temsil ediyor. Bursa, Balkan ülkeleri ile iletişimde öncü bir şehir. Başta Bursa olmak üzere Mustafakemalpaşa'mızda da Balkan göçmeni birçok aile bulunuyor. Yeni dönemde, kamu yararını daha fazla gözeterek, birliğimizden güç alarak yaşadığımız şehre değer katacağız. Kültürümüzü daha geniş kesimlere ulaştırmak hedefindeyiz. Gençlerimizi ve kadınlarımızı daha fazla bu çatının altında görmek istiyoruz. Bununla birlikte eski göçmenleri tespit etme konusunda daha etkili çalışmalar yapacağız. Ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlere hız vererek Balkan göçmenleri camiası arasında güçlü bir köprü olacağız" dedi. - BURSA

BAL-GÖÇ'te nöbet değişimi

Mustafakemalpaşa, Hüseyin Arslan, Bursa, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAL-GÖÇ'te nöbet değişimi - Son Dakika

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