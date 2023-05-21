Balık tutmak için tekne ile baraja girdiler! Tekne battı; 1 ölü - Son Dakika
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Balık tutmak için tekne ile baraja girdiler! Tekne battı; 1 ölü

21.05.2023 18:00

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Bahçeli barajında gerçekleşen olayda iddiaya göre 3 kişi tekne ile balık tutmak istedi. Teknenin batması sonucu 1 kişi barajda kayboldu. 2 kişi ise kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Ekipler barajda kaybolan Afganistan uyruklu Gulam Haziret'in cansız bedenine ulaştı.

Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Ali Aktaş (58), Kemal Ateş ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret balık tutmak için baraja geldi. Üçlü, tekneyle balık tutmak için açıldı. Nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tekne battı. Teknedekiler baraj suyuna düştü.

BARAJDA GÖZDEN KAYBOLDU

Ali Aktaş ve Kemal Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya ulaştı. Afganistan uyruklu Gulam Haziret ise kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kurtulan 2 kişiye müdahale etti. Kemal Ateş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine jandarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipler sevk edildi. Ekipler arama kurtarma çalışmaları sırasında kayıp Haziret'in cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından bota alınan Haziret'in cenazesi karaya çıkarıldı. Olay yerinde savcılık tarafından yapılacak olan incelemenin ardından Gulam Haziret'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Balık tutmak için tekne ile baraja girdiler! Tekne battı; 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balık tutmak için tekne ile baraja girdiler! Tekne battı; 1 ölü - Son Dakika
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