'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın' (tekrar) - Son Dakika

'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın' (tekrar)

12.10.2020 11:21
'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın' (tekrar), System.String[]

ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda, 15 Eylül itibariyle açılan sezonla birlikte hareketlilik başladı.

ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda, 15 Eylül itibariyle açılan sezonla birlikte hareketlilik başladı. Günde en az 50 çeşit balığın geldiği halde yapılan mezata vatandaşlar da katılabiliyor. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balığın bağışıklılık sistemini güçlendirdiğini belirterek, "Haftada en az 2 kez balık tüketmeliyiz" dedi.

Av yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da 15 Eylül'de balık sezonu açıldı. Sezonun açılmasıyla beraber balıkçılar, yakaladıkları balıkları mezatta satmaya başladı. Saat 05.00'te Antalya Balıkçı Barınağı'nda tonlarca balığın satıldığı mezata, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mezatta balıkçılar ve vatandaşlar ucuz balık alabilmek için birbiriyle yarıştı. Her gün düzenlenen mezatlar çekişmeli geçerken, en kısası 3 saati buluyor.'PALAMUT KASASI 120, ÇİPURA İSE 250 TL'Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki mezatta barbunun kasası büyüklüğüne göre 100-300 TL, gopez, istavrit 50-100 TL, palamut 120-200 TL, çipura ve levrek kasası ise 250-350 TL arasında satılıyor. Kasalar ise 10 kilogram ve üzeri olacak şekilde ayarlanıyor.'BALIK FİYATLARI UYGUN'Antalya'da balık sezonunun 15 Eylül'de başladığını ifade eden Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Balıklarımız sezonun açılışıyla fazla, açılıştan dolayı da fiyatlarımız fazlasıyla uygun. Akdeniz'e özgü bütün balık çeşitlerimiz burada mevcut. Bunun yanında Karadeniz palamutu da geliyor" dedi.'BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR'Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için balığın koronavirüs mücadelesinde faydalı olduğunu da belirten Demir, "Balık bağışıklık sistemini güçlendiriyor. B12 vitamini barındıyor. Kalp damar sağlığı için de çok faydalı. Haftada en az 2 kez balık tüketmeliyiz. Hasta olup, hastanalere para vermektense balık yiyerek hem sağlıklı olmalı, hem de ekonomiye katkı sağlamalıyız" diye konuştu.'50-60 ÇEŞİT BALIK GELİYOR'Akdeniz'e özgü çok fazla çeşit olduğunu kaydeden İlhami Demir, balık haline günde 50-60 çeşit balık geldiğini kaydetti. Demir, "Karides, kalamar, barbun, mezgit, mercan, tekir, istavrit, kolyoz, gopezinden tutun sardalyasına kadar çok çeşit yelpazemiz var. Antalya'da ise en çok mercan, gopez, barbun gibi balıklar tüketiliyor. Marmara ve Karadeniz'e has olan palamut ve hamsi de çok tüketiliyor" dedi.'HALKA AÇIK'

Mezatın halka da açık olduğuna dikkati çeken İlhami Demir, "Herkes gelebilir. Burada uygun fiyata balıklarını alabilirler. En tazesini alabilirler" diye konuştu.


Türk Lirası, Antalya, Eylül, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın' (tekrar) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor 6 aylık Suriyeli bebek, ailesi serada çalışırken evde çıkan yangında hayatını kaybetti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
10:59
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı         
10:36
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü         
10:17
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu         
09:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:42:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Balık yiyerek, bağışıklığınızı artırın' (tekrar) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei