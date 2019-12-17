Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı - Son Dakika
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Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan av sezonundan balıkçılar umduğunu bulamadı.

Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı, System.String[]

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan av sezonundan balıkçılar umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler, balık türlerini olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu belirten balıkçılar, umduklarını bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Fiyatlar da balıkçı tezgahlarına yansıdı. Fiyatın yüksek olması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmedi.

'ŞU ANDA BALIK OLMADIĞI İÇİN FİYAT PAHALI'

Balık sezonunun bereketsiz geçtiğini belirten balık hali esnafı Tuncay Dinç, "Balık fiyatları pahalı. Hamsi biraz biraz irileşti ama 30 liradan satıyoruz. Eskiden ufak hamsi geliyordu, 20 liradan satıyorduk. Şu anda iri hamsimiz var ve lezzetli. Uskumu ve istavrit geliyor.  Şu anda balık olmadığı için fiyat pahalı. İri balık az çıktığı için üzerine fiyatta biniyor. İstanbul'dan getirttiğimiz için nakliye de fiyat koyuyor. Üçüncü el biz olduğumuz ve biz de üzerine fiyat koyduğumuz için balık pahalı oluyor. Palamut durumu zayıf, yok gibi bir şey. Tezgaha getiriyoruz, 45-50 liraya satıyoruz. Milletin alım gücü olmadığı için palamutu getirtmiyoruz. Lüfer de az çıkıyor. 120 ile 140 lira arasında satıldığı için tezgahlara koyamıyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle kış balığı lüfer olmuyor. Eğer havalar soğursa belki lüfer olabilir" dedi.

Tezgahlardaki balık fiyatlarından da bahseden Tuncay Dinç, "Kültür çipurası 40 lira, zargana 30 lira, kültür levreği 35 lira, sarıkanat 75 lira, deniz levreği, 50 lira, kupa 20 lira, sardalya 15 lira, istavrit 25 lira" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BOL BALIK OLACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Balık sezonunun bu sene umdukları gibi olmadığını ifade eden balıkçı Engin Tunç ise, "En başta palamutun kıt olması, çinekopların az çıkması, sezonu olumsuz  etkiledi. Bunları küresel ısınma, hava sıcaklığı, denizlerdeki rezervlerin azalmasına bağlıyoruz. Şu bir gerçek ki, denizde hava suyu sıcaklığı çok önemli. Balıkları göçe etkileyecek bir etken olmuyor. Yani neticede suların soğuması lazım. Karadeniz'de büyük bir rezerv var. Balıklar bitmiş değil, fakat hava sıcaklığı, su sıcaklığı değişmediği sürece balık da kendisini göçe zorlamıyor. Her türlü balık çıkıyor. Önümüzdeki yıl bol balık olacağını temenni ediyoruz" dedi.

Balık halinde alışveriş yapan Hüseyin Güney ise, balık fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.


Çanakkale, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:51 Kaynak: DHA
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