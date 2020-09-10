Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi gezi teknesinde toplandı - Son Dakika

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısı, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda günlük tur düzenleyen bir gezi teknesinde yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında, 36 gündem maddesi ile ihtisas komisyonlarından gelen 59 maddenin görüşüldü. Toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. bugün saat 15.00'te başlayan toplantı, önceki oturumlardan farklı olarak Ayvalık-Cunda Adası açıklarında 680 kişi kapasiteli bir gezi teknesinde yapıldı. 93 meclis üyesine gemiye girişte pandemi kuralların uygun olarak ateş ölçümü gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, meclis toplantısının gezi teknesinde yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm amacımız güzel şehrimizin en güzel parçalarından olan Ayvalık'ı, Balıkesir'de yaşayan meclis üyelerimize tanıtmak. Programı çok daha önceden yaptık. 20 ilçemizde 93 meclis üyemiz var. Amacımız karar verirken o ilçeyi daha iyi tanımaları. Ayvalık'ın açık alanda ve güzel, 22 adası olan bir ilçemiz. En güzelinin mavi vatanda olacağını düşündük. Nasıl 780 kilometrekare vatan toprağımız varsa, etrafında mavi vatanımız var. Balıkesir'in etrafında 290 kilometre sahil şeridi var. Bunlarda bizim toprağımız. Türkiye'nin uluslararası gündemdeki konusuna biz de iştirak edelim dedik. Sahil kenti olarak, meclis arkadaşlarımız böyle uygun gördü. Biz Kuva-yi Milliye kentiyiz. Başkaldırmayız ama hakkımızı da vermeyiz. Hakkımızı savunan bir kentiz. Biliyorsunuz Türkiye'deki Milli mücadele Balıkesir'den başladı. Alaca Mescitten. Batı cephesinin komutanlarının hepsi burada. İlk Kurşun Ayvalık'ta atıldı. Biz görevini yapan sonra tekrar hayatına dönen asker milletiz. Ayvalık, bunun örneğini ilk kurşunun atarak göstermiş. O nedenle buradayız."