Balıkesir'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı

Balıkesir'de 19 Eylül Gaziler günü Atatürk anıtında yapılan törenlerle başladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı ile Mareşal Rütbesinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Gününü kutlamak amacıyla Atatürk Anıtı'na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz sırayla çelenk koydular.



Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından günün anlam ve önemine hitaben bir konuşma yapan Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz, gazilere seslenerek "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız" dedi.



Karakuz, "Ülkemiz bugün de iç ve dış hain odaklarının tehdidi altındadır"



Konuşmasında 15 Temmuz vurgusu yapan Karakuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz bugün dün olduğundan daha fazla iç ve dış hain odakların yoğunlaşan tehdidi altındadır. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerine yuvalanan millet ve Cumhuriyet düşmanı hainler darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu teşebbüs gerçek vatansever askerlerimizin, emniyet teşkilatımızın ve asil milletimizin kahraman evlatları tarafından önlenmiştir.



İç ve dış terör örgütü vatan hainleri aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu hainlerin hedefi ülkemizde karışıklık çıkarmak, Türk ordusunu yıpratmak, Türkiye Cumhuriyetini bölünmüş zayıf bir ülke haline getirmek ve dolayısıyla küresel emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda Sevr'in gerçekleşmesini sağlamak. Bilinmelidir ki su uyur düşman uyumaz. Tüm bunlara karşın Türk milleti hüviyeti ve bağımsızlığı söz konusu olunca daha sıkı kenetlenmesini bilmiştir. Türk milleti azmi, iradesi ve kudreti ile bu hainlere her zaman diş çöktürmüş ve hüsrana uğratmıştır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Atatürk, şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi şu sözleri ile ortaya koymaktadır 'Türk devletine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek bir görevdir. Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi. Tören bitiminde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, protokol üyeleri ile gazileri Atatürk anıtının önünde hatıra fotoğrafı çektirmeye davet etti. - BALIKESİR