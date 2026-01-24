Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı

24.01.2026 01:22
Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, Mudanya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin ardından açıklamalarda bulunan yetkili kurumlar, deprem nedeniyle can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balıkesir'de meydana gelen deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, Mudanya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Sındırgı, Deprem, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
