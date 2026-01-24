Balıkesir\'de meydana gelen deprem Bursa\'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin ardından açıklamalarda bulunan yetkili kurumlar, deprem nedeniyle can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balıkesir'de meydana gelen deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, Mudanya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.