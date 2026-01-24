Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından açıklamalarda bulunan yetkili kurumlar, deprem nedeniyle can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Balıkesir'de meydana gelen deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, Mudanya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı
