Balıkesir'de 85 kişiye tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği belgesi verildi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM)'de, 4'ncü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu sona ererken 85 kursiyere belge verildi. İki hafta süren kursa; 15 ilden 60 farklı meslek grubunda çalışan 85 kişi katıldı.



Kurs programının teorik kısım eğitim salonunda; uygulamalar ise konuya ve hava şartlarına bağlı olarak arazi, sera, laboratuvar ve distilasyon tesisinde gerçekleştirildi.



7 Ekim'de başlayan kurs programı, Reha Yurdakul Salonundaki paneller ve sertifika töreni ile son buldu. Başarılı olan kursiyerlere, Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Songül Erkeskin ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ve BÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu tarafından verildi. Belediye Başkan Vekili Songül Erkeskin kursiyerleri tebrik edip başarılar diledi. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin Burhaniye'de olmasından mutluluk duyduğunu belirten Başkan Vekili Erkeskin: "4'ncüsü düzenlenen Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu vesilesiyle Burhaniye'mize gelen ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doğadan gelen güzelliklerin değerinin bilinmesi ve bunun ülke ekonomisinde değerlendirilmesi bizi mutlu etti" dedi. Kırsal Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de, " Bu gün 4'ncüTıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursumuzun sertifika törenini yapıyoruz. 10 günlük kursumuza yurdun değişik yerlerinden 85 vatandaşımız katıldı. Kursun son gününü bir panel programı ile taçlandırmak istedik. Panelde, kamu kurulularından gelen arkadaşlar destek programları hakkında bilgiler verdiler. Sonra da, daha önce kurslarımıza katılarak üretime başlayan arkadaşlarımız başarı hikayelerini anlattılar. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Kurslarımız devam edecek" dedi. İstanbul'dan gelen Mali Müşavir Esra Alkışçolak ise, " Daha öncede arıcılık kurslarına katılmıştım. Şimdi ise Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Kursunu bitirdim. Arılarımız için tıbbi ve aromatik bitti ormanı kurmak istiyorum. Bize faydalı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Çanakkale'den gelen Gamze Eroğlu ise, "Ben Çanakkale Belediyesinde ziraat mühendisi olarak görev yapıyorum. Tıbbı ve aromatik bitki bahçesi kurmak istiyoruz. Bunun için kursa geldim. BAÇEM yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu - BALIKESİR