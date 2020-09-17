Balıkesir'de asayiş - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan 29 operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, il merkezinde yaptığı 17 çalışmada 22 kişi yakalandı. Bu kişilerden, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda 475 sentetik ecza hap, 67,6 gram esrar, 25,42 gram sentetik uyuşturucu, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ecstasy hap ele geçirildi.

Edremit ilçesinde yapılan 3 operasyonda ise 6 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 19,09 gram sentetik uyuşturucu, 3,38 gram esrar, 2 sentetik ecza hap bulundu.

Bandırma ilçesinde yapılan 8 operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda yapılan aramalarda 1,83 gram esrar, 11,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Erdek'te yapılan operasyonda ise 1 kişi, 2 gram esrarla yakalandı.

Balıkesir'de aranan 87 kişi yakalandı

Balıkesir'de, bazı suçlardan arama kaydı bulunan 87 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

Önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 51 bin 180 kişi sorgulandı. 2'si Altıeylül, 23'ü Ayvalık, 7'si Bandırma, 27'si Edremit, 2'si Bigadiç, 2'si Erdek, 3'ü İvrindi, 11'i Karesi, 5'i Kepsut, 2'si Sındırgı ve Burhaniye, Gönen ve Susurluk ilçelerinde birer kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 87 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların azaltılması maksadıyla, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanımı gibi kurar ihlali yapan araç sürücülerine dönük trafik uygulaması yaptı.

Bu kapsamda yapılan radarla hız kontrolü denetimlerinde 16 araçla ilgili sorumlulara 6 bin 178 lira idari para cezası kesildi. Yine motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda 791 araç kontrol edilirken, 52 araca 25 bin 925 lira idari para cezası kesildi ve 13 araç trafikten menedildi.

Denetimler kapsamında şehirler arası yolcu taşıyan 200 araç denetlendi. 11 araca 4 bin 676 lira idari para cezası kesilirken 4 araç trafikten men edildi. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda 24 kişiye 8 bin 426 lira idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri tarım işçisi ve personel taşımacılığı yapan 52 araca ise 18 bin 955 lira idari para cezası kesti ve 17 araç trafikten menedildi.

Son olarak yapılan alkol denetimi sonucunda da 887 aracı kontrol eden ekipler, 16 araca 18 bin 834 lira ceza kesti, 6 araç trafikten menedildi ve 4 kişinin ehliyetine geçici olarak el konuldu.