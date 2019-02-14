Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı Açıldı

Balıkesir'de Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı Açıldı

14 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Balıkesir'in Edremit ilçesini ikinci ziyaretinde kaldığı, kültür merkezine dönüştürülen bina ile Ata Kavşağı törenle açıldı.

Balıkesir'de Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı Açıldı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Balıkesir'in Edremit ilçesini ikinci ziyaretinde kaldığı, kültür merkezine dönüştürülen bina ile Ata Kavşağı törenle açıldı.

Yaklaşık bir yılda restorasyonu tamamlanan Atatürk Kültür Evi, heykeltıraş Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan Atatürk heykeli ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Edremitlilerin orduya hediye ettiği uçağı simgeleyen rölyeflerin yer aldığı Ata Kavşağı hizmete girdi.

İlçe sakinlerinin bağışladığı mobilya ve malzemelerle iç tefrişatı yapılan tarihi binada Atatürk'ün kullandığı çarşaf da camekan içinde sergileniyor.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini prensip edindiğini belirterek, "Kuvayımilliye'nin sembolü, ata şehri Edremit, sevdasını kucaklamalı, Ata'sıyla buluşmalı.' diyorduk. Yıllardır yanmış, yıkılmış, harabe halinde duran ancak Ata'dan hatıralar bırakan evi Edremit Belediyesi olarak satın aldık. 'Edremit, Ata'sının hatıralarına kavuşacak.' dedik. Yaşadığım, hayatımı adadığım kentin, sevdalı olduğum Edremit'in bugün Ata'sıyla buluştuğu gündür." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de kavşaklar, yollar, caddeler, sokaklar ya da şehirlerin her zaman ihtiyacı gidermediğini, bazen oralara verilen isimler, dikilen anıtlar ve heykellerin kentin, şehrin ve toplumun değerlerini yansıttığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu

İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 22:15:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]