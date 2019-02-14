Balıkesir'de Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı Açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Balıkesir'in Edremit ilçesini ikinci ziyaretinde kaldığı, kültür merkezine dönüştürülen bina ile Ata Kavşağı törenle açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Balıkesir'in Edremit ilçesini ikinci ziyaretinde kaldığı, kültür merkezine dönüştürülen bina ile Ata Kavşağı törenle açıldı.



Yaklaşık bir yılda restorasyonu tamamlanan Atatürk Kültür Evi, heykeltıraş Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan Atatürk heykeli ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Edremitlilerin orduya hediye ettiği uçağı simgeleyen rölyeflerin yer aldığı Ata Kavşağı hizmete girdi.



İlçe sakinlerinin bağışladığı mobilya ve malzemelerle iç tefrişatı yapılan tarihi binada Atatürk'ün kullandığı çarşaf da camekan içinde sergileniyor.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini prensip edindiğini belirterek, "Kuvayımilliye'nin sembolü, ata şehri Edremit, sevdasını kucaklamalı, Ata'sıyla buluşmalı.' diyorduk. Yıllardır yanmış, yıkılmış, harabe halinde duran ancak Ata'dan hatıralar bırakan evi Edremit Belediyesi olarak satın aldık. 'Edremit, Ata'sının hatıralarına kavuşacak.' dedik. Yaşadığım, hayatımı adadığım kentin, sevdalı olduğum Edremit'in bugün Ata'sıyla buluştuğu gündür." diye konuştu.



CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de kavşaklar, yollar, caddeler, sokaklar ya da şehirlerin her zaman ihtiyacı gidermediğini, bazen oralara verilen isimler, dikilen anıtlar ve heykellerin kentin, şehrin ve toplumun değerlerini yansıttığını söyledi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

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