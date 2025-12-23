Balıkesir'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Balıkesir'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti

Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir\'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti
23.12.2025 10:53  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir\'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti
Haber Videosu

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemler sırasında iki cenaze karıştı. Merhum Nuri Erzaim'in kızı, cenazeyi almaya giden eşinin "Babamı bulamıyoruz" telefonuyla hayatının şokunu yaşadı. Erzaim'in cenazesinin 150 kilometre uzaktaki Gönen'e gönderildiği ortaya çıktı. Tekrar doğru adreslere gönderilen cenazeler ikindiye zor yetişti.

Balıkesir'de cenazelerin karışması üzerine, yanlış cenaze 150 kilometre uzağa gönderildi.

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat eden 85 yaşındaki merhumu cenaze işlemleri için almak isteyen aile hayatının şokunu yaşadı. Ölen babasını bir türlü bulamayan Özlem Atasü, Balıkesir'de gömmek istedikleri babasının 150 kilometre uzakta olan Gönen ilçesinin Sarıköy Mahallesi'ne gönderildiğini, Gönen'e gitmesi gereken cenazenin ise kendilerine verildiğini iddia etti. Yaşanan karışıklığın ortaya çıkması ile cenazeler tekrar doğru adreslere gönderilse de öğle namazına kalkması planlanan cenazeler ikindiye zor yetişti.

"BABAMI BULAMIYORUZ"

Edremit eski SSK Hastanesi Müdürü Nuri Erzaim 85 yaşında Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Acılı aile, cenazelerini pazartesi günü defnetmek istediklerini söyleyerek morga kaldırılmasını talep etti. Pazartesi günü hastaneye gelen aile hayatının şokunu yaşadı. Morgda 'Nuri Erzaim' adı ile cenaze bulamayan görevliler elde kalan tek erkek cenazeyi aileye gösterince skandal da ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan merhum Nuri Erzaim'in kızı Özlem Atasü, "Bu karışıklığın nasıl olduğu ile ilgili hiç bir fikrim yok. Cenazeyi teslim almak için eşim sabah hastaneye gidiyor. Cenazelere bakmışlar, sonra beni aradı 'Babamı bulamıyoruz' dedi. 'Babam nerede' dedim, 'Sen biliyor musun nereye konulduğunu' diye bana sordu. Apar topar hastaneye gittim. Babam yok" dedi.

Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

"BİZ CENAZEYİ AÇTIK GÖSTERDİK 'TAMAM' DEDİLER"

Zağnos Paşa Camii'nde yaşananları aktarmaya devam eden Atasü, "Cenaze sabah Edremit'e gitti dediler sonra akşam Gönen'e gönderildiği anlaşıldı. Gönen'e giden cenaze babam mı o da belli değil. Orada gömülmüş de olabilirdi. Kısacası, Gönen'e gitmesi gereken cenaze Balıkesir'de morgda olduğu için onunla karıştığını düşünüyorlar. Babam iri yarı bir adam, diğer rahmetli ise babama göre daha ufak tefek birisi. Ben zaten olayı yaşayınca Sağlık Bakanlığı hattı 184'ü arayarak şikayetçi de oldum. Sonuçta bizim cenaze akşamdan Gönen'e gönderilmiş, bugün de Gönen'e gitmesi gereken cenazeyi götürdüler. Gönen'den de babamın cenazesini getirdiler. Gelen cenaze Allah'tan babam çıktı ve defnedilmemiş. 'Biz cenazeyi açtık gösterdik, onlar da tamam deyip aldılar' diye bize açıklama yaptılar. İnsan acısıyla bir an karıştırabilir, hiç kaydınız yok mu? Yazılarına, isimlerine bakmadınız mı? Nasıl böyle bir karışıklık oluyor anlamadım" dedi.

Yaşanan karışıklığın ardından merhum Nuri Erzaim, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile Balıkesir'de defnedildi.

Öte yandan, karışıklığın yaşandığı diğer cenaze ise Gönen'in Sarıköy Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazı ile merhum da ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Gönen, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    neleri düzgün ki amk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Tüm gözler onu aradı TÜGVA’daki toplantıya katılmayan tek başkan var Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira’yı, ikinci sarı karttan at Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at
Arkadaşları özellikle uyarmış Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
SDG için geri sayım başladı Sınır hattında sıcak saatler SDG için geri sayım başladı! Sınır hattında sıcak saatler
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama
Bolu’da korkutan deprem Bolu'da korkutan deprem
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan... Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan...
MEB’den “612 bin çocuk okula hiç gitmiyor“ iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama MEB'den "612 bin çocuk okula hiç gitmiyor" iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama
Anne-babalar dikkat Öğrencilerin sevdiği ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor Anne-babalar dikkat! Öğrencilerin sevdiği ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
Barış Alper’in çantasının fiyatı olay oldu Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

11:34
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
11:31
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
10:50
Polis “Fotoğraftaki sen değilsin“ dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
10:49
Tam 18 eksik var Tedesco ve Sergen Yalçın’ı kara kara düşündüren maç
Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç
10:37
Anayasa Mahkemesi’nden çakarlı araç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:11
Trafikte yeni dönem Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızı Milan Skriniar’a bomba talip
Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'a bomba talip
09:13
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
09:07
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
08:46
Şile Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon 23 şüpheli gözaltına alındı
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı
08:19
Spiker mi casus mu Ela Rümeysa Cebeci’yle ilgili gündem yaratacak iddia
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 11:57:29. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.