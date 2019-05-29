Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir
'de FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyelerine karşı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gönen
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Gönen ilçesinde, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 emekli astsubay Balıkesir merkezde ve Edremit
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta olan Bylock kullanıcısı 1 şüpheli Manisa
ilinde yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR