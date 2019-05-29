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Balıkesir'de FETÖ operasyonu

57 dakika önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyelerine karşı operasyonlar devam ediyor.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyelerine karşı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Gönen ilçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 emekli astsubay Balıkesir merkezde ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta olan Bylock kullanıcısı 1 şüpheli Manisa ilinde yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:24 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
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