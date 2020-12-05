Balıkesir'de lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Altınova sahilinden denize açıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik botun motoru bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sığınmacılar, ekiplerin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana 'o çocuk senden değil' dedi

Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri

Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü

Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri beklerken karşısında zabıtayı buldu

312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak

Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi