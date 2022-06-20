Balıkesir'de polisten asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de polisten asayiş ve uyuşturucu operasyonu

20.06.2022 15:33
Balıkesir'de polisten asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis asayiş ve uyuşturucu ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 287 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis asayiş ve uyuşturucu ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 287 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri operasyonlar esnasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 188 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 48 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmada İl merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Bigadiç, Kepsut, Savaştepe ve İvrindi İlçelerinde 99 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklanırken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 77 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 783 adet sentetik ecza hap, 694 gram metamfetamin maddesi, 99 adet ecstasy hap, 94 gram esrar maddesi, 6 gram afgan sakızı maddesi, 5 gram kokain maddesi, 1 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet fişek, 6 adet hassas terazi, 990 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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