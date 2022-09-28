Balıkesir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de sağanak etkili oldu

28.09.2022 11:42
Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, kent merkezinde saat 11.00 sularında başladı.

Adnan Menderes ve Kuva-yi Milliye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücü ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Özellikle Edremit Caddesi'nde biriken su, trafikte aksamaya neden oldu.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.

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Kaynak: AA

Adnan Menderes, Balıkesir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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