Adnan Menderes ve Kuva-yi Milliye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

Adnan Menderes, Balıkesir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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