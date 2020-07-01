Balıkesir'de simit fiyatı metropolleri solladı - Son Dakika

Balıkesir'de simit fiyatı metropolleri solladı

Balıkesir'de simit fiyatı metropolleri solladı Balıkesir, Bursa ve İzmir'i geride bıraktı Balıkesir'de simit 2 TL oldu Balıkesir'de 1 lira 75 kuruş olan 110 gram simidin fiyatı 2 lira oldu.

Balıkesir'de simit fiyatı metropolleri solladı

Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı

Balıkesir, Bursa ve İzmir'i geride bıraktı

Balıkesir'de simit 2 TL oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de 1 lira 75 kuruş olan 110 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. Alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi işyerlerine asıldı. Yapılan zam sonrasında simit fiyatları Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilden daha yüksek düzeye gelmiş oldu. Balıkesir'de 110 gramlık simit fiyatları 2 lira olarak belirlenirken İstanbul'da simit fiyatı 1,75 ila 2 TL, İzmir'de 1,50 ila 1,75 TL arasında, Bursa da ise 1,75 TL ila 2 TL arasında satılıyor.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamüller İmalatçıları Odası'nın aldığı zam kararının Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin onaylamasının ardından 1 lira 75 kuruşa satılan simidin fiyatı 2 liraya yükseltildi. Yapılan zam sonrasında simidin gramajı ise aynı kaldı. Yapılan zam sonrasında üreticiler girdi maliyetlerinin yüksekliğini bahane olarak gösterirken, vatandaşlar ise 25 kuruşluk zamma tepki göstermedi.

"Maliyetler artınca zam kaçınılmaz oldu"

Balıkesir'de simit ve unlu mamuller fırını işletmecisi İdris Kutlu simide yapılan zam ile ilgili yaptığı açıklamada, "Simit üretiminde kullandığımız maliyetler çok yükseldi. Onun için alınan zam kararı normal. Bir yıldan beri un yüzde 25, susam yüzde 20-25 arası zamlanırken, işçi maliyetlerinde de artış meydana geldi. Tüm bunların yanında 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçecek olan iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla da birtakım ilave maliyet getirecek. Onun için simide yapılan zam bizim için iyi ama millet için iyi değil. Ama zam yapmaya Fırıncılar Odası olarak mecbur kaldık. Simide yapılan 25 kuruşluk zam işlerimizi çok etkilemedi. Zaten 1 lira 75 kuruşluk fiyat geçiş süresiydi. Geçen yıl simidin fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilmişti, şimdi ise 2 lira oldu" diye konuştu.

"Simide zam yapmak zorunda kaldık"

Simit ustası Önder Kılıçaslan ise simit üretiminin meşakkatli bir iş olduğu kadar giderinin de yüksek bir ürün olduğuna değinerek, "Simidin zamlanmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi simidin yapıldığı ana maddelere gelen zamlardır. Bu zamlar da yüzde 75-80'lere tekabül ediyor. Zaten piyasadaki zamlar da belli. O yüzden biz de simide zam yapmak zorunda kaldık. Yapılan zam sonrasında simidin gramajında bir oynama olmadı, simide sadece 25 kuruş bir zam yapıldı. Daha önce 110 gramlık simit 1 lira 75 kuruştan satılırken şu anda 110 gramlık simit 2 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Bursa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de simit fiyatı metropolleri solladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 12:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:25:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de simit fiyatı metropolleri solladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]