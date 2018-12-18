Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmayacak"

Balıkesir'de "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmayacak"

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Balıkesir'de 21 Aralık'a kadar 29 bin 326 öğrenci, sinemalarda film izleyecek.

Balıkesir'de
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Balıkesir'de 21 Aralık'a kadar 29 bin 326 öğrenci, sinemalarda film izleyecek.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, amaçlarının genç yaşta öğrencileri sanat ve kültürle tanıştırmak olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı, "Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın her anlamda donanımlı yetişmesi gerekiyor. Bugün buradaki çocuklardan bir tek isteğim olsun. Buradaki çocukların mutlaka kitabı dost edinmelerini istiyorum. Dostlarından birinin kitap olmasını istiyorum. İnşallah okuyan bir şehir olacağız. Önümüzdeki yıllarda Balıkesir, Türkiye'nin en çok kitap okunan ili olacak. Buna inanıyoruz." diye konuştu.

Sinemaya gidemeyen orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak, bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi imkanı sunan projeden, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri faydalanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:41 Kaynak: AA

21 Aralık, Balıkesir, Güncel
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