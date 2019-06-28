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Balıkesir'de Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali

1 saat önce

Balıkesir'de Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim FestivaliBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali ilgi gördü.

Balıkesir'de Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali ilgi gördü. Yaklaşık bin kişinin katıldığı festivalde, tıbbi ve aromatik bitkiler tanıtılırken, vatandaşların açtığı 40 stantta da çeşitli ürünler görücüye çıktı.
Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen festivale, Balıkesir Valisi Erdinç Yazıcı ile Meclis Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ve komisyon üyeleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Havran Belediye Başkanı Ak Partili Emin Ersoy, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve vatandaşlar katıldı. Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda tıbbı ve aromatik bitkilerin yurt ekonomisindeki yeri ve yapılan çalışmalar anlatıldı. Konuşmaların ardından Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Korosu mini konser verdi. Konuklar, stantları gezerken, stant sahipleri ürünleri hakkında bilgiler verdi. Davetliler lavanta hasadına da katılırken, büyük coşku yaşandı.
Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, "Bugün düzenlediğimiz şenlik festivale dönüştü. Festivalimize bin 56 kişi katıldı. Ciddi bir katılım oldu. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Balıkesir'de iyi bir potansiyel var. Bu güne kadar 350 kişiye kurs verdik. Amacımız bu bitkilerin ülkemizde yaygınlaşmasıdır" dedi.
Baçem Müdürü Nazım Tanrıkulu da, "Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Şenliğimiz çok ilgi gördü. Türkiye'de bu konuda ilk ve tek festivali yapıyoruz. Amacımız kursiyerlerimizin ufkunu açarak bu bitkilerin üretimini artırmaktır. Balıkesir tıbbı ve aromatik bitkiler merkezi haline geldi" dedi.
Balıkesir'de Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
Burhaniye, Balıkesir, Genel
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