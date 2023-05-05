Lise öğrencilerini taşımakta olan otobüs tırla çarpıştı: 33 kişi yaralandı

Veli Korkut idaresindeki otobüs, Bursa- Balıkesir kara yolunun Susurluk mevkisindeki outlet mağazaları önünde aynı yöne giden Selman Eraslan'ın kullandığı tıra arkadan çarptı.

32 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan, Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan otobüs sürücüsü Korkut ile 31 öğrenci ve bir görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

ÜNİVERSİTE ETKİNLİĞİNE GİDİYORLARMIŞ

Otobüsteki yolcuların, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinden Ege Üniversitesindeki etkinliklere katılmak için İzmir'e hareket eden öğrenci grubu olduğu öğrenildi.