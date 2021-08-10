Balıkesir'deki otobüs kazasında ölen Hatice Çelikörs toprağa verildi - Son Dakika

BALIKESİR'deki tarlaya devrilen otobüste yaşamını yitiren 15 kişiden Hatice Çelikörs (70), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Kazada yaralanan eşi Ahmet Cengiz Çelikörs'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Balıkesir'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren 15 kişiden Hatice Çelikörs'ün cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. Eşi Ahmet Cengiz Çelikörs ile İzmir'deki yazlık evlerine giderken kazada ölen Hatice Çelikörsün cenazesinde oğulları Ahmet, Metin ve Tarık Çelikörs taziyeleri kabul etti.

Ahmet Çelikörs, üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Annemizi kaybettik. Babamız da hastanede. Onun acısını babamızla dindirmeye çalışacağız. Allah hepimize sabırlar, güç ve kuvvet versin. Babam bilinci açık gibi dediler. İyiye gidiyor. Tatil için yolculuğa gidiyorlardı. Tatile gönderdik ama sabah acı haberle karşılaştık." dedi. Hatice Çelikörs'ün cenazesi Soğuksu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan Çelikörs'ün eşi Ahmet Cengiz Çelikörs'ün Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.